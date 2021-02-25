В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году

В России существенная часть малого и среднего бизнеса в 2021 году продолжает испытывать серьезные трудности, каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в этом году. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Опрос проводился в начале февраля, в нем приняли участие владельцы и руководители 5 тыс. компаний со всех субъектов РФ. Согласно полученным данным, свыше 40% респондентов сообщили, что в 2020 году спрос на их товары и услуги упал в полтора раза и более, при этом чуть больше 20% компаний не заметили снижения спроса. Кроме того, у 60% российских бизнесов выручка в год пандемии снизилась более чем на 30%, а около 45% компаний сократили фонд оплаты труда.

При этом, по словам авторов исследования, и в этом году ситуация также оценивается пессимистично. Так, у 33,1% опрошенных в начале 2021 года оборот продолжил снижаться, у 27,1% он сохранился на прошлогоднем уровне, 19,1% респондентов рассказали о постепенном восстановлении оборота продукции после потерь 2020 года, однако 9,7% компаний в России готовятся к закрытию.

В этих условиях 66,8% представителей бизнеса, по данным мониторинга, ожидают от властей снижения налоговой нагрузки и новой налоговой реструктуризации, при этом 46,8% участников опроса в качестве лучшей меры назвали отказ от закрытия бизнеса на карантин.

Среди главных трудностей российского бизнеса в 2021 году респонденты назвали отсутствие восстановления спроса (59,8%), невозможность платить налог на имущество или по договору аренды (27,3%) и отсутствие возможности платить зарплату и налоги с фонда оплаты труда (ФОТ).

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что президент РФ Владимир Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса «ФОТ 3.0» — продление на год программы льготного кредитования под 3%.

По его словам, новой программой теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень. Потенциально помощью смогут воспользоваться примерно 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работают около 1,5 млн человек.

Ранее, 25 января, «Известия» сообщали, что антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала, аналогичная действовавшей до ноября «ФОТ 2.0», может быть возобновлена. Такой вариант обсуждался в правительстве.

Согласно «ФОТ 2.0», займы полагались среднему и малому бизнесу из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что кредитные соглашения заключили около 226 тыс. российских компаний и по ним выдано свыше 400 млрд рублей. Он отметил, что программа поддерживает около 5,5 млн рабочих мест.