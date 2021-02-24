Путин одобрил запуск программы льготного кредитования для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса — продление на год программы льготного кредитования под 3%. Об этом он заявил 24 февраля на встрече с сенаторами.

Глава правительства напомнил, что действующая программа поддержки бизнеса «ФОТ 2.0» заканчивает свое действие, но есть отрасли экономики, которые до докризисного уровня пока не восстановились. В качестве примера он назвал сферы общественного питания, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Мишустин отметил, что им по-прежнему нужна помощь государства.

«Хочу сообщить о важнейшем решении — о новых мерах поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые ранее пользовались программой «ФОТ 2.0», — сказал премьер-министр.

Он заявил, что российский президент одобрил решение о запуске новой годовой программы «ФОТ 3.0».

«В ней немножко будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2, а 3%. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается», — добавил Мишустин.

Он подчеркнул, что компании получат возможности для роста и в первом полугодии бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту.

«Во втором полугодии это можно будет сделать равными долями ежемесячно», — сказал премьер-министр.

По его словам, новой программой теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень. Потенциально помощью смогут воспользоваться примерно 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работают около 1,5 млн человек.

Ранее, 25 января, «Известия» сообщали, что антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала, аналогичная действовавшей до ноября «ФОТ 2.0», может быть возобновлена. Такой вариант обсуждался в правительстве.

Согласно «ФОТ 2.0», займы полагались среднему и малому бизнесу из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что кредитные соглашения заключили около 226 тыс. российских компаний и по ним выдано свыше 400 млрд рублей. Он отметил, что программа поддерживает около 5,5 млн рабочих мест.