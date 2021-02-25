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В армию начали поставлять комплексы противотанковой обороны «Завет»
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В армию начали поставлять комплексы противотанковой обороны «Завет»

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Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал первые серийные поставки в Вооруженные силы России комплексов управления противотанковой обороной «Завет», которые повышают эффективность борьбы с бронетехникой противника. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

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В «Ростехе» заявили, что «Завет» обеспечивают целеуказание противотанковым соединениям и позволяют организовать отражение атаки бронетехники противника. Отмечается, что автоматизированные системы управления повышают эффективность различных видов вооружения в 1,5–2 раза.

Командно-наблюдательная машина из состава комплекса «Завет» представлена на стенде «Росэлектроники» в рамках международной оружейной выставки IDEX-2021, которая проходит в Абу-Даби. С помощью выносной РЛС и разведывательной оптико-электронной системы она может находить цели на дистанции до 7 км и распознавать на расстоянии до 5 км. После определения координат противника и обработки данных «Завет» в автоматическом режиме распределяет бронетанковые цели между средствами поражения.

В релизе сказано, что комплекс «Завет» принимает и передает сообщения подчиненным и вышестоящим пунктам управления при помощи радиосвязи и по проводным каналам. Его возможности позволяют обмениваться информацией на расстоянии до 100 км. Обмен данными проходит в режиме времени, близком к реальному.

Отмечается, что в случае выхода из строя пунктов управления их функции «Завет» передает подчиненным или вышестоящим инстанциям. За счет этого обеспечивается непрерывность управления и боевая устойчивость противотанковой обороны.

21 февраля гендиректор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в «Ростех) Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки Минобороны РФ основных боевых танков Т-14 «Армата» начнутся в 2022 году.

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