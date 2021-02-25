Китай выразил протест в связи с проходом эсминца США через Тайваньский пролив

Китай выразил решительный протест США из-за прохода американского эсминца через Тайваньский пролив. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй.

«Действия американского эсминца искусственно создают факторы риска, намеренно подрывают мир и стабильность в регионе. Мы выступаем решительно против этого», — указал Чжан Чуньхуэй на странице ведомстве в соцсети Weibo.

Отмечается, что накануне американский эсминец USS Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив. Действия корабля находились на контроле ВС Китая.

НОАК уже не в первый раз выражает протест из-за действий американских кораблей в Тайваньском проливе. Так, в конце декабря 2020 года представитель министерства обороны КНР У Цянь заявлял, что таким образом Штаты пытаются продемонстрировать свою военную мощь.

Тогда два эсминца ВМС США USS Curtis Wilbur и USS John S. McCain с управляемым ракетным вооружением прошли через Тайваньский пролив, отделяющий остров от материкового Китая.

В пресс-службе 7-го флота США, в свою очередь, отмечали, что они проследовали через акваторию в соответствии с международным правом, «демонстрируя приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

5 февраля текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ян Цзечи, в ходе которых заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности» за ее усилия по угрозе стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через Тайваньский пролив.