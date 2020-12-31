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Китай выразил протест в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выразила решительный протест в связи с проходом в четверг, 31 декабря, американских кораблей через Тайваньский пролив и пообещала защищать национальный суверенитет страны. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на странице ведомства в социальной сети WeChat.

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«Тем самым Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать свою военную мощь. Мы выражаем по этому поводу решительный протест. <...> НОАК будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», — подчеркнул он.

У Цянь отметил, что китайские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности и «в любой момент могут ответить на любую угрозу».

Как сообщает гонконгская радиостанция RTHK со ссылкой на пресс-службу 7-го флота США, в четверг два эсминца ВМС США USS Curtis Wilbur и USS John S. McCain с управляемым ракетным вооружением прошли через Тайваньский пролив, отделяющий остров от материкового Китая.

Уточняется, что они проследовали через акваторию в соответствии с международным правом, «демонстрируя приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Это уже второй за последние две недели случай появления американских кораблей в проливе и 13-й за год.

22 октября США одобрили новую поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд. По данным Пентагона, в сделку включены три системы вооружений, включая ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерию. Позднее Китай объявил, что введет санкции против трех американских компаний из-за поставок вооружения.

9 июля стало известно, что американские власти одобрили продажу Тайваню техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд.

21 августа сообщалось, что Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16. Пекин выразил протест Вашингтону.

Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР, признавая политику «одного Китая». Однако Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.

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