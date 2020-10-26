Китай объявил о санкциях против США за поставки оружия Тайваню

Китай введет санкции против трех американских компаний из-за поставок вооружения на Тайвань. Речь идет о компаниях Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник, 26 октября.

«Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введем санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе, — цитирует его ТАСС. — Среди вышеупомянутых компаний Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon».

9 июля стало известно, что американские власти одобрили продажу Тайваню техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд.

21 августа сообщалось, что Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16. В свою очередь в связи с этим Китай выразил протест США.

22 октября США одобрили новую поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд. По данным Пентагона, в сделку включены три системы вооружений, включая ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерию.

В частности, Тайваню будут поставлены 135 высокоточных крылатых ракет, передвижные реактивные ракетные установки, а также модули воздушной разведки, которые можно крепить к истребителям.