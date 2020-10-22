США одобрили поставку Тайваню оружия еще на $1,8 млрд

США одобрили новую поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает BBC News.

В тексте указывается, что по данным Пентагона, в сделку включены три системы вооружений, включая ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерию.

В частности, Тайваню будут поставлены 135 высокоточных крылатых ракет, передвижные реактивные ракетные установки, а также модули воздушной разведки, которые можно крепить к истребителям.

Отмечается, что поставка вооружения, вероятно, усилит напряженность в отношениях Тайваня с Китаем.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16, несмотря на протесты Китая. Кроме того, 9 июля стало известно, что американские власти одобрили продажу Тайваню техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд.

21 августа Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений. Пекин неоднократно выступал против наращивания военной мощи Тайваня, который считает своим регионом, и выражал протест Штатам из-за сотрудничества с островом в оборонной сфере.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах, но Пекин настаивает на том, что остров будет возвращен в какой-то момент, при необходимости силой. Напряженность возросла в последние годы после избрания президентом Тайваня Цай Инвэнь, которую считают противницей Пекина.