Состязание продолжается: как возобновится чемпионат России по футболу

Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»–ЦСКА

Соревнования в РПЛ возобновляются после двухмесячного зимнего перерыва. В ближайшие выходные клубы проведут матчи 20-го тура. Центральной встречей станет московское дерби «Локомотив»–ЦСКА. Армейцы (37 очков) идут на втором месте и отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита» (41). «Железнодорожники» (28) провалили осеннюю часть сезона и застряли в середине таблицы, находясь сейчас на восьмой строчке. Чтобы вернуться в борьбу за место в еврокубках, им необходимо обыгрывать ЦСКА, которому, в свою очередь, надо продолжать погоню за первым местом и удерживать второе.

27 февраля, 19:00. Стадион «РЖД Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Футбольный матч «Локомотив»–ЦСКА

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Ак Барс» – ЦСКА

Регулярный чемпионат КХЛ подходит к концу. Командам осталось провести по одной встрече. В субботу пройдет последний игровой день. При этом все участники плей-офф уже определены, осталось только понять, с каких мест они выйдут в Кубок Гагарина и какие пары сформируются в первом раунде. Между тем давно известны победители конференций в регулярке: московский ЦСКА — на Западе, казанский «Ак Барс» — на Востоке. Пока неясно, кто из них выиграет регулярный чемпионат. Это определится в их очной встрече, которая состоится в субботу в Казани. ЦСКА рекордсмен по числу выигранных Кубков континента — приз победителю регулярного чемпионата. На счету армейцев их пять. «Ак Барс» — рекордсмен по числу побед в Кубке Гагарина (приз победителю плей-офф), но ещё ни разу не брал Кубок континента. И сейчас попытается восполнить этот пробел.

27 февраля, 17:00. «Татнефть Арена» (Казань). Прямая трансляция на КХЛ HD

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Хоккейный матч ЦСКА – «АК Барс»

Лыжный спорт. Чемпионат мира

Накануне старта мирового первенства проблемы случились у лидера общего зачета Кубка мира последних двух сезонов россиянина Александра Большунова. Наш лыжник простудился, но всё же принял участие в спринте. Тренеры сборной рассчитывают, что он и в дальнейшем сможет выходить на трассу и бороться за золото чемпионата мира, которое еще ни разу не завоевывал. Также было под вопросом участие двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, но и он в итоге выступает в Германии.

Большунов, Устюгов и еще целая группа отечественных лыжников и лыжниц дают надежду нашим болельщикам на целую россыпь медалей этого ЧМ. В ближайшие выходные они поборются за призовые места в скиатлоне и командном спринте. Также в эти дни будут разыграны медали в лыжном двоеборье и прыжках с трамплина. В последней дисциплине есть надежды на медаль у Евгения Климова, самого успешного отечественного прыгуна последних 10 лет.

27 февраля, скиатлон: 13:45, женщины; 15:30, мужчины. 28 февраля, командный спринт: 13:00, полуфинал, первый забег, женщины; 13:30, полуфинал, второй забег, женщины; 14:00, полуфинал, первый забег, мужчины; 14:30, полуфинал, второй забег, мужчины; 15:00, финал, женщины; 15:30, финал, мужчины. Прямые трансляции на Eurosport 1, Eurosport 2, «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand Российский лыжник Александр Большунов в финале соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе

Фигурное катание. Кубок России. Финал

Из-за различных проблем со здоровьем от участия в финале Кубка России отказалась целая группа звезд отечественного фигурного катания. Но и без них будет на кого посмотреть. В парном катании выступят Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным. У мужчин на лед выйдут Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Макар Игнатов. У женщин — Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева и Софья Самодурова. В танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

27 февраля, короткие программы: 15:00, мужчины; 16:45, пары; 18:05, женщины; 19:50, танцы на льду. 28 февраля, произвольные программы: 14:00, мужчины; 16:15, пары; 17:50, женщины; 20:00, танцы на льду. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российская фигуристка Алена Косторная

Легкая атлетика. Открытый кубок Москвы по прыжкам в высоту

В последние дни зимы в столице России пройдет традиционный турнир среди прыгунов в высоту сразу в нескольких детских и юношеских возрастных категориях. А также среди взрослых спортсменов выступит самая титулованная из действующих отечественных легкоатлетов — трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Увидеть ее и других наших лидеров после московских соревнований зрителям будет непросто, поскольку россияне не получили допуск на ближайший чемпионат Европы в закрытых помещениях. И неизвестно, когда они смогут участвовать в международных соревнованиях.

27 февраля, 10:00–18:00. 28 февраля, 10:00–16:00. Олимпийский центр имени братьев Знаменских (Москва).