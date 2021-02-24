Красно-белый шанс: чего сможет добиться «Спартак» в плей-офф

Регулярный чемпионат в КХЛ завершится 27 февраля в КХЛ. Главный вопрос уже решен — определились все 16 участников плей-офф, которые 2 марта начнут борьбу за Кубок Гагарина. За Кубок Континента, который достанется лучшей команде регулярки, поборются «Ак Барс» и ЦСКА, уже обеспечившие себе победу в Восточной и Западной конференциях соответственно.

Знарок успел в плей-офф

Если на Востоке участники плей-офф определились давно, то в Западной конференции борьба завершилась только 24 февраля. Московский «Спартак» разгромил «Сочи» (6:1) и вырвал последнюю путевку в плей-офф у подмосковного «Витязя», который второй раз за два дня уступил «Йокериту» (2:3) и лишился шансов на кубковую весну. Для коллектива Михаила Кравеца сезон завершится 27 февраля и, что символично, матчем со «Спартаком». Ожидалось, что именно в субботу состоится решающая битва за заветную восьмерку, но команда Олега Знарка решила все вопросы досрочно.

— Поражение «Витязя» от «Магнитки» по буллитам и победа «Спартака» над «Ак Барсом» сыграли ключевую роль в итоговом распределении мест, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший вратарь ЦСКА и «Спартака» Кирилл Корнилов. — Тем не менее «Спартак» неприятно разочаровал в нынешнем сезоне и выступил слабее ожидаемого. Красно-белых надломило отсутствие первого центра Йори Лехтеря, который восстановился незадолго до международной паузы. Как раз его три очка и четыре очка Сергея Широкова позволили москвичам победить «Сочи».

Сейчас «Спартак» играет в более оптимальных сочетаниях, чем «Витязь», у которого, кажется, закончились моральные силы, добавил Корнилов.

Больших сюрпризов регулярный чемпионат-2020/21 не преподнес. Топ-4 в обеих конференциях предсказывались еще в августе, и все результаты вполне ожидаемы. Московское «Динамо» и «Локомотив» попытались пошатнуть армейскую гегемонию на Западе, но из-за лидерства в дивизионе СКА занимает второе место в конференции, несмотря на меньшее количество очков. Восток с уверенным отрывом выиграл казанский «Ак Барс», который сейчас считается одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Борьбу банде Дмитрия Квартальнова могут составить «Авангард», «Магнитка» и «Салават Юлаев».

— Приятно удивил в этом сезоне челябинский «Трактор», — продолжил Корнилов. — В межсезонье клуб провел серьезную работу, и челябинцы по делу забрались достаточно высоко. Удивил и «Барыс», для которого сезон складывался непросто из-за ситуации с коронавирусом в Казахстане. В итоге команда планомерно набирала очки и сейчас может побороться за шестое место на Востоке.

Неприятно разочаровала бывшего голкипера «Сибирь» — по сравнению с прошлым сезоном, когда у команды были амбиции. В этом регулярном чемпионате коллектив Николая Заварухина серьезно сбавил и остался за пределами кубковой восьмерки, отметил эксперт.

Преображение «Северстали» и минского «Динамо»

Не удивил и пул аутсайдеров. Рижское «Динамо», летом впопыхах комплектовавшее состав, вовсе шло на антирекорд лиги, но ближе к концу регулярки разыгралось. Правда, шансы на плей-офф были уже потеряны. В «Сочи» по ходу сезона сменили главного тренера — место Александра Андриевского занял Евгений Ставровский, только волшебного преображения в игре команды не произошло. Слабее ожидаемого выступил и хабаровский «Амур», не говоря уже о проваливших сезон «Нефтехимике» и «Куньлуне».

Главное открытие регулярки — «Северсталь». Череповчане впервые с 2018 года пробились в плей-офф, в чем немалая заслуга амбициозного главного тренера Андрея Разина. Его методы работы вызывали вопросы у некоторых хоккеистов и экспертов, но в «Северстали» специалисту удалось зажечь молодых парней, составляющих основной костяк состава, выстроить командные взаимодействия. На финише регулярки череповчане быстрее конкурентов забронировали место в плей-офф — теперь им бы попытаться запрыгнуть на шестую строчку, чтобы избежать встречи с армейскими гигантами в первом раунде.

Приятно удивило и минское «Динамо». Второе пришествие в белорусский клуб канадского тренера Крэйга Вудкрофта, несмотря на скепсис перед началом сезона, получилось удачным. Спустя четыре года минчане добрались до кубковой весны и уж точно не станут сладкой булочкой ни для кого в первом раунде.

Доминирование Шипачева и Яшкина

Если рассматривать регулярку в персоналиях, то и здесь обошлось без неожиданностей. На привычном феноменальном уровне сезон проводит связка Вадима Шипачева и Дмитрия Яшкина, которые с отрывом возглавляют бомбардирский и снайперский зачеты лиги. Лучший сезон за карьеру в КХЛ выдал Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева». Нападающий обновил финский рекорд результативности лиги и нацелен продолжить радовать болельщиков в плей-офф. В нижегородском «Торпедо» зажигает Дамир Жафяров, который преследует Хартикайнена и Шипачева в бомбардирской гонке, но отставание слишком большое, и скорее всего, он останется третьим.

— Что касается защитников, Крис Уайдмэн из «Торпедо» показал себя с наилучшей стороны в первом же сезоне, — уверен Кирилл Корнилов. — Заметны Оливер Каски из «Авангарда», Филип Ларсен из «Салавата» и Даррен Диц из «Барыса». От них этого и ждали. Нельзя сказать, что сезон получился прорывным для защитников. По итогам только регулярного чемпионата сложно назвать лучшего защитника — претендентов очень много.

Из вратарей самую стабильную игру в регулярке показал Эдди Паскуале из «Локомотива». Да, по основным статистическим показателям он уступает, к примеру, Юхе Олкинуоре из «Магнитки», Адаму Рейдеборну из «Ак Барса» и Игорю Бобкову из «Авангарда». Но при этом Паскуале — основной голкипер ярославцев и провел в полтора раза больше матчей, чем перечисленные конкуренты. То есть на дистанции канадец смотрелся надежнее и стабильнее остальных.