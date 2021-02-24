Актер Милош Бикович назвал счастьем получение гражданства России

Российский и сербский актер Милош Бикович назвал большой честью и счастьем получение гражданства РФ. Об этом 24 февраля он рассказал в Instagram.

Артист заявил, что больше семи лет участвует в культурной жизни России, и для него «это благословение и источник счастья».

«Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия – моя Родина», — отметил актер.

Ранее 24 февраля на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о принятии в российское гражданство актера Милоша Биковича.

Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко отметил, что очень рад тому, что Бикович получил гражданство РФ.

«Я еще его не поздравлял с этим отличным приобретением, но обязательно сделаю это. Милош любит Россию, давно и много здесь работает. В последний раз мы виделись месяца три назад, он не посвящал меня в свои столь серьезные планы. Говорили о кино. У меня на него огромные творческие планы, совместный фильм. Пока не объявляем, что это будет. А то, что теперь у него есть российское гражданство – замечательно. Но, признаться, на наши с ним планы это никак сильно не влияет. Мы и без этого с Милошем работали бы», — сказал Шипенко «Известиям».

В России Бикович получил известность благодаря своими ролями в кинолентах «Холоп», который стал самым кассовым фильмом постсоветского периода, «Лед», «Отель «Белград», «Духлесс-2», «Балканский рубеж», «Солнечный удар», сериалах «Отель «Элеон», «Магомаев» и других.

4 ноября 2018 года в Кремле Путин вручил Биковичу медаль Пушкина. Ею награждаются россияне и иностранцы за заслуги в области искусства и культуры, просвещения, литературы и гуманитарных наук, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, за создание высокохудожественных образов, за сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

12 декабря 2020 года переехавший в Красноярск волонтер из Италии Валерио Дзанетти получил российское гражданство. На торжественной церемонии он произнес слова присяги гражданина Российской Федерации и дал клятву соблюдать Конституцию страны.