Путин предоставил российское гражданство сербскому актеру Милошу Биковичу

Cербский актер Милош Бикович, cнявшийся в России в таких фильмах, как «Лед» и «Холоп», получил гражданство РФ. Об этом говорится в указе президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Принять в гражданство Российской Федерации Милоша Биковича, родившегося 13 января 1988 года в Сербии», — отмечается в документе, который был опубликован в среду, 24 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 1 февраля, в России побили рекорд 15-летней давности по количеству новых граждан.

Свыше 656 тыс. иностранцев получили паспорта РФ в 2020 году. Больше всего иностранцев, получивших российский паспорт, оказалось среди украинцев — 62,4%. Паспорта выдали 63 тыс. таджиков и 43 тыс. казахов. Кроме того, гражданами России стали немцы, американцы, британцы, канадцы, семь швейцарцев и один японец.

12 декабря 2020 года перебравшийся в Красноярск волонтер из Италии Валерио Дзанетти получил российское гражданство. На торжественной церемонии Дзанетти сказал слова присяги гражданина Российской Федерации и дал клятву соблюдать Конституцию страны и законодательство, уважать культуру государства, историю и традиции.