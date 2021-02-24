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Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выверенной стратегии по борьбе с киберпреступностью. Об этом глава государства сообщил в среду, 24 февраля, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

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«Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в 2020 году только число так называемых наиболее опасных атак на российские информационные порталы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза.

В этих условия, как подчеркнул президент, нужна «долгосрочная вверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере».

Она должна быть основана на прогнозировании ситуации, учете потенциальных рисков для общества и государства, а также опираться на самые передовые технологии, добавил Путин.

Ранее, 15 февраля, руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда заявлял, что уровень киберпреступности в стране вырос в 20 раз за последние семь лет и продолжает увеличиваться. Он обратил внимание на более агрессивные действия преступников. Также злоумышленники, по его словам, стали тщательнее скрывать свои следы и сохранять анонимность, что сильно осложняет сбор доказательств.

Летом 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура России разработала меры по борьбе с киберпреступлениями на территории страны.

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