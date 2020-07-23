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Генпрокуратура разработала меры по борьбе с киберпреступностью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генеральная прокуратура России разработала меры по борьбе с киберпреступлениями на территории страны.

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В ведомстве отметили, что IT-преступления составляют пятую часть всех случаев.Только за 6 месяцев текущего года правоохранители выявили 225,5 тыс. таких преступлений, прирост составил 92%, сообщили ТАСС в ГП в четверг, 23 июля.

Больше всего преступлений совершаются с использованием пластиковых карт. В этом году было зарегистрировано 82 тыс. подобных случаев, в то время как в предыдущий — 34 тыс. При этом большая часть хищений (69%) связана с банальным обманом доверчивых граждан, когда мошенники с помощью телефонных звонков или другими способами получают данные их кредитных карт и переводят денежные средства на свои счета.

Отдельной проблемой являются заключенные в колониях и СИЗО, которые также подключаются к кражам через Сеть или сотовую связь. При этом раскрываются подобные преступления спустя долгое время.

В ведомстве отметили, что в России необходимо создать единую систему борьбы с киберпреступностью. Так, одним из вариантов стало бы единое соглашение об электронном обмене информацией между госорганами и службами при взаимодействии с банками, операторами мобильной связи и др.

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