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Путин заявил о зарубежной информационной кампании против достижений РФ в медицине

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За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в области медицины. Об этом в среду, 24 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что в стране получили сведения о готовящихся провокациях против РФ, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией. Глава государства также призвал проводить грань между политической конкуренцией партий и платформ и действиями, «которые не имеют ничего общего с демократией».

«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора, попытки поставить под сомнение наши достижения медицины в борьбе с коронавирусом», — отметил Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ РФ.

По словам президента, данные действия направлены на срыв развития страны, а также на создание проблем по внешнему периметру. Он добавил, что все эти попытки носят характер не естественной международной конкуренции, а обыкновенной последовательной агрессии.

Ранее в феврале Путин заявлял, что достижения России в различных областях начинают раздражать ее потенциальных противников. Он напомнил, что чем стабильнее и сильнее становилась Россия, тем жестче проводится политика сдерживания, которая на практике функционировала даже в 1990-е годы.

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