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В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов ВОВ

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Санкция за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны составит от пяти до шести лет лишения свободы. Об этом в среду, 24 февраля, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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Она добавила, что размер штрафа будет достигать 5 млн рублей.

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять, осквернять память ушедших», — отметила Яровая в эфире «Первого канала».

Накануне в Госдуме сообщили, что поправки в Уголовный кодекс России, которые устанавливают ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, будут внесены 24 февраля.

Ранее в феврале Яровая отмечала, что к реабилитации нацизма предлагается отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.

Кроме того, депутаты допускали, что наказание за клевету на ветеранов нужно ужесточить. Так, Александр Хинштейн подчеркивал, что дело блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете в адрес Артеменко, а действия блогера в отношении ветерана — целенаправленными. Суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате Навальному назначили лишение свободы на 3,6 месяца в колонии общего режима и штраф в размере 850 тыс. рублей.

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