В Госдуме призвали ужесточить наказание за клевету на ветеранов

Наказание за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Такое мнение в воскресенье, 21 февраля, выразили депутаты Госдумы.

Так, по словам депутата Сергея Боярского, важно вводить в качестве наказания также исправительные работы и уголовную ответственность.

«Мы должны сделать прямо сейчас для того, чтобы дополнительно защитить честь и достоинство тех, кто защищал нашу страну в годы ВОВ, и оградить их от подобного рода гнусных нападок с тем, чтобы они не продолжались впредь», — приводит его слова РЕН ТВ.

В свою очередь, депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что дело блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.

«Наши действия в первую очередь направлены на то, чтобы защитить наших ветеранов, которых, к сожалению, всё меньше и меньше», — заключил он.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Также судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

Навального обвиняли в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.