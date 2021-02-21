Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Топливо разлилось на МКАД после опрокидывания «Газели»
Общество
Москвичам пообещали в ночь на 23 февраля рекордные за 65 лет морозы
Общество
В Госдуме призвали ужесточить наказание за клевету на ветеранов
Общество
В РФ зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма COVID-19
Экономика
Эксперт посоветовала россиянам оплачивать ряд товаров и услуг картой
Общество
Нетрезвых россиян смогут доставлять в вытрезвители по заявлению их сожителей
Общество
Чувашия получит 330 млн рублей на закупку речного транспорта
Общество
РФ и ОАЭ создадут предприятие для разработки сверхзвукового самолета
Экономика
Мантуров рассказал о переговорах с Казахстаном по поставкам SSJ100 и МС-21

В Госдуме призвали ужесточить наказание за клевету на ветеранов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наказание за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Такое мнение в воскресенье, 21 февраля, выразили депутаты Госдумы.

По совокупности выступлений: чем закончились суды над Навальным
По иску о клевете он признан виновным, а по делу «Ив Роше» приговор оставлен почти без изменений

Так, по словам депутата Сергея Боярского, важно вводить в качестве наказания также исправительные работы и уголовную ответственность.

«Мы должны сделать прямо сейчас для того, чтобы дополнительно защитить честь и достоинство тех, кто защищал нашу страну в годы ВОВ, и оградить их от подобного рода гнусных нападок с тем, чтобы они не продолжались впредь», — приводит его слова РЕН ТВ.

В свою очередь, депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что дело блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.

«Наши действия в первую очередь направлены на то, чтобы защитить наших ветеранов, которых, к сожалению, всё меньше и меньше», — заключил он.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Также судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

Навального обвиняли в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021