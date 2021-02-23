Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов внесут в ГД 24 февраля
Поправки в Уголовный кодекс России, которые устанавливают ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, внесут в Госдуму в среду. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во вторник, 23 февраля.
«Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства. 24 февраля «Единая Россия» вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления», — приводит ТАСС слова Турчака.
Ранее, 22 февраля, вице-спикер нижней палаты парламента, один из авторов поправок Ирина Яровая рассказала журналистам о подготовке группой депутатов поправок об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов. Она отметила, что к реабилитации нацизма предлагается отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.
За день до этого депутаты Госдумы допустили, что наказание за клевету на ветеранов нужно ужесточить. Депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что дело блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.
Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете в адрес Артеменко, а действия блогера в отношении ветерана — целенаправленными.Суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.