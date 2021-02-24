МЧС может внести изменения в правила противопожарного режима

МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы ведомства, в настоящий момент ведется мониторинг правомерности практики их применения, чтобы исключить разночтения.

«Для этого министерством готовятся разъяснения по обращениям граждан и организаций, на основе которых впоследствии возможно внесение изменений или корректировок правил противопожарного режима», — пояснили в ведомстве.

Новые правила противопожарного режима приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины и будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.

Правила утверждены постановлением правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 года. Оно действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Новые правила противопожарного режима не предусматривают введение дополнительных ограничений и запретов, в частности в жилых домах. Весной 2020 года в МЧС назвали главные причины возникновения большинства пожаров в России. Ими стали непотушенные сигареты, неправильная эксплуатация печей в частных домах и неисправность электроприборов.