В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID-19

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во вторник, 23 февраля, дал прогноз об окончании пандемии коронавирусной инфекции.

По его мнению, она завершится в начале следующего года.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — цитирует чиновника датский телеканал DR.

Как отметил Клюге, вирус не исчезнет совсем из человеческой популяции, но к названному им сроку отпадет потребность в ограничениях. Однако он подчеркнул, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

16 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от нескольких критериев. В частности, число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

Ранее в этот день Вуйнович заявила, что третья волна пандемии COVID-19 возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.