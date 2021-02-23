Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о гражданской авиации
Мир
В США обеспокоились возможной покупкой Египтом истребителей Су-35
Общество
Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве
Мир
Украина предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Интернет
Twitter объявил о блокировке ста связанных с Россией аккаунтов
Мир
Страны-участницы СВПД обвинили Иран в нарушении обязательств
Наука
Ученые заявили о разгадке «кода да Винчи»
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Захарова обвинила Госдеп в подрыве принципов свободной конкуренции
Сюжет:

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во вторник, 23 февраля, дал прогноз об окончании пандемии коронавирусной инфекции.

Русская тройка: что изменит появление новой вакцины «КовиВак»
Наличие разных препаратов позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет к COVID-19

По его мнению, она завершится в начале следующего года.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — цитирует чиновника датский телеканал DR.

Как отметил Клюге, вирус не исчезнет совсем из человеческой популяции, но к названному им сроку отпадет потребность в ограничениях. Однако он подчеркнул, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

16 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от нескольких критериев. В частности, число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

Ранее в этот день Вуйнович заявила, что третья волна пандемии COVID-19 возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021