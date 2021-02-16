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В ВОЗ оценили вероятность наступления третьей волны пандемии COVID-19

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Третья волна пандемии коронавирусной инфекции возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности. Об этом во вторник, 16 февраля, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Войнович.

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«Вторая волна сейчас показывает снижение заболеваемости по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — отметила она в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд. За пять недель количество заболевших, которое фиксируются каждые 7 дней, уменьшилось почти в два раза.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме, он придется на середину апреля. По словам специалиста, преждевременный отказ от базовых антикоронавирусных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости.

По мнению завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, новая волна эпидемии возможна при условии попадания в Россию новых штаммов вируса. При этом в ближайшие два месяца следует ожидать постепенного затухания эпидемии.

Однако вирусолог Николай Малышев считает, что третьей волны не стоит бояться из-за начавшейся в России вакцинации.

По данным ВОЗ, по состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 108 822 960 случаев COVID-19, при этом скончался 2 403 641 человек.

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