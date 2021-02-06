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Вирусологи назвали условие для третьей волны коронавируса

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Российские вирусологи рассказали при каком условии в России может произойти третья волна коронавируса. Об этом 6 февраля пишет URA.RU.

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Так, по мнению завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, новая волна эпидемии возможна при условии попадания в Россию новых штаммов вируса. При этом в ближайшие два месяца следует ожидать постепенного затухания эпидемии.

В свою очередь, вирусолог Николай Малышев считает, что третьей волны не стоит бояться из-за начавшейся в России вакцинации.

«К началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие», — сказал он.

Ранее в субботу, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что третья волна коронавируса в России прогнозируется в середине весны.

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