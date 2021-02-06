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Эксперт оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

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Эксперт по статистике и моделирования Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил вероятность возникновения третьей волны заболеваемости коронавирусом в России.

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По словам эксперта, третья волна прогнозируется в середине весны, однако ее пик будет значительно меньше, чем у двух предыдущих, поскольку существенная часть населения страны уже переболела.

«Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты», — цитирует его «РИА Новости» в субботу, 6 февраля.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает, а количество пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

При этом глава Минздрава РФ отметил, что в настоящее время под медицинским наблюдением всё еще находится около 800 тыс. человек.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент России Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. Эта вакцина от коронавируса стала первой зарегистрированной в мире и в России.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Отмечалось, что эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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