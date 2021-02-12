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Инфекционист предупредил о риске новой волны COVID-19 в апреле

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Весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме, он придется на середину апреля. Об этом сообщил «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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По словам специалиста, преждевременный отказ от базовых антикоронавирусных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — рассказал Тимаков.

Тимаков подчеркнул, что всплеск коронавируса будет в любом случае, однако «вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием».

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Она добавила, что до достижения этих показателей россиянам необходимо соблюдать все введенные ограничения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

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