Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Мексике около 400 тыс. человек остались без электричества
Общество
В России увеличат предельный вес провозимых в самолете животных
Мир
Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от российских С-400
Интернет
Clubhouse стал самым скачиваемым бесплатным приложением в РФ
Мир
В Киеве заявили о невозможности исполнять Минские соглашения
Общество
Путин предложил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
Общество
В Тобольске у двух человек заподозрили гаффскую болезнь
Экономика
Шесть авиакомпаний выбрали для субсидируемых полетов на Дальний Восток
Экономика
Путин поручил законодательно защитить неопытных инвесторов
Сюжет:

В ВОЗ заявили о стабильном снижении числа случаев коронавируса в мире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе»
Эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков — о работе в Китае и задачах по продолжению исследований

«Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю», — отметил он в ходе брифинга. Трансляция мероприятия ведется в официальном аккаунте организации в Twitter.

По словам Гебрейесуса, за пять недель количество заболевших, которое фиксируются каждые 7 дней, уменьшилось почти в два раза.

На сайте ВОЗ указано, что по состоянию на 15 февраля в мире с начала пандемии зарегистрировано 108 579 352 случаев коронавируса. При этом скончались 2 396 408 человек.

Ранее в феврале врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 не позволяет исключать наступление новой пандемии на 100%. Тем не менее эксперт указал, что риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021