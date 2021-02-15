В ВОЗ заявили о стабильном снижении числа случаев коронавируса в мире

Число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю», — отметил он в ходе брифинга. Трансляция мероприятия ведется в официальном аккаунте организации в Twitter.

По словам Гебрейесуса, за пять недель количество заболевших, которое фиксируются каждые 7 дней, уменьшилось почти в два раза.

На сайте ВОЗ указано, что по состоянию на 15 февраля в мире с начала пандемии зарегистрировано 108 579 352 случаев коронавируса. При этом скончались 2 396 408 человек.

Ранее в феврале врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 не позволяет исключать наступление новой пандемии на 100%. Тем не менее эксперт указал, что риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

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