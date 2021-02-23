Метеоролог рассказала о наступлении в России новой климатической эпохи

Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова объяснила, с чем связанно сочетание сильных морозов и осадков текущей зимой. На эту тему она высказалась 23 февраля в беседе с «Российской газетой».

По словам метеоролога, последняя неделя февраля будет также аномальной: сутки 23 февраля — солнечные, но при этом самые холодные на неделе. В среду и четверг в столичном регионе ожидается сильный снег, потом резко потеплеет до 0 градусов.

Затем так же резко похолодает до –25 градусов ночью, днем — до –12. В результате, как ожидают синоптики, средняя месячная температура воздуха февраля будет на 4 градуса ниже нормы.

Позднякова добавила, что сочетание морозов и осадков для зимы непривычно. Связано это, как считает она, с наступлением новой климатической эпохи.

Специалист объяснила, что раньше циклоны шли с запада на восток, в связи с чем на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге была теплая погода. В настоящее же время циклоны идут с севера на юг и с юга на север.

«Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но, произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние 5–7 лет. И, не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше», — рассказала специалист.

Ранее в этот же день сообщалось, что прошедшая ночь оказалась самой холодной за эту зиму для жителей Москвы. Температура воздуха в Московском регионе в ночь на 23 февраля опускалась ниже –30 градусов.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале.