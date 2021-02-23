Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера признали неконституционным
Общество
Метеоролог рассказала о наступлении в России новой климатической эпохи
Мир
Истребители ВВС Греции опасно сблизились с турецким судном
Мир
Оппозиция Грузии начала акцию в Тбилиси против задержания Мелии
Мир
Немецкий перестраховщик прекратил обслуживание «Северного потока – 2»
Мир
Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Мир
В бундестаге констатировали старение вооруженных сил ФРГ
Происшествия
В районе аварии на газопроводе под Оренбургом ввели режим ЧС
Сюжет:

Метеоролог рассказала о наступлении в России новой климатической эпохи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова объяснила, с чем связанно сочетание сильных морозов и осадков текущей зимой. На эту тему она высказалась 23 февраля в беседе с «Российской газетой».

По словам метеоролога, последняя неделя февраля будет также аномальной: сутки 23 февраля — солнечные, но при этом самые холодные на неделе. В среду и четверг в столичном регионе ожидается сильный снег, потом резко потеплеет до 0 градусов.

Черная зима: как аномальные морозы влияют на нефтяные цены
Повлияет ли на рынок вынужденное сокращение добычи в Техасе

Затем так же резко похолодает до –25 градусов ночью, днем — до –12. В результате, как ожидают синоптики, средняя месячная температура воздуха февраля будет на 4 градуса ниже нормы.

Позднякова добавила, что сочетание морозов и осадков для зимы непривычно. Связано это, как считает она, с наступлением новой климатической эпохи.

Специалист объяснила, что раньше циклоны шли с запада на восток, в связи с чем на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге была теплая погода. В настоящее же время циклоны идут с севера на юг и с юга на север.

«Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но, произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние 5–7 лет. И, не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше», — рассказала специалист.

Ранее в этот же день сообщалось, что прошедшая ночь оказалась самой холодной за эту зиму для жителей Москвы. Температура воздуха в Московском регионе в ночь на 23 февраля опускалась ниже –30 градусов.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021