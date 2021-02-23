В столичном регионе температура ночью опустилась ниже минус 30 градусов

Температура воздуха в Московском регионе в ночь на 23 февраля опускалась ниже минус 30 градусов. Об этом свидетельствует данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России.

В поселке Черусти на востоке Московской области в 06:00 метеостанция зафиксировала температуру минус 30,9 градуса. В подмосковном Егорьевске было минус 28,1 градуса, в Клину отмечено 27,6 градуса ниже нуля, в Дмитрове — минус 27,1 градуса.

По информации Гидрометцентра, самая низкая температура минувшей ночью была зафиксирована в Черустях (31,7 градуса мороза).

Ранее во вторник сообщалось, что прошедшая ночь оказалась самой холодной за эту зиму для жителей Москвы.

К 7:00 утра столбики термометров на главной метеостанции на ВДНХ опустились до минус 24,1 градусов.

Ранее, 25 января, заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале.