Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Грузинская оппозиция анонсировала акции протеста после задержания Мелии
Мир
Посольство РФ заявило о попытках США вмешиваться в религиозные дела в Крыму
Экономика
Стоимость биткоина опустилась более чем на 10%
Общество
В девяти регионах РФ зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ
Мир
В Индии предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19
Интернет
Китай установил 718 тыс. базовых станций для 5G
Общество
Россияне стали реже соглашаться урезать доходы ради работы у дома
Общество
Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве этой зимой
Мир
В соцсетях появилась теория заговора о создании снега в Техасе властями США
Сюжет:

В столичном регионе температура ночью опустилась ниже минус 30 градусов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура воздуха в Московском регионе в ночь на 23 февраля опускалась ниже минус 30 градусов. Об этом свидетельствует данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России.

Черная зима: как аномальные морозы влияют на нефтяные цены
Повлияет ли на рынок вынужденное сокращение добычи в Техасе

В поселке Черусти на востоке Московской области в 06:00 метеостанция зафиксировала температуру минус 30,9 градуса. В подмосковном Егорьевске было минус 28,1 градуса, в Клину отмечено 27,6 градуса ниже нуля, в Дмитрове — минус 27,1 градуса.

По информации Гидрометцентра, самая низкая температура минувшей ночью была зафиксирована в Черустях (31,7 градуса мороза).

Ранее во вторник сообщалось, что прошедшая ночь оказалась самой холодной за эту зиму для жителей Москвы.

К 7:00 утра столбики термометров на главной метеостанции на ВДНХ опустились до минус 24,1 градусов.

Ранее, 25 января, заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021