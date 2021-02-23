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Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве этой зимой
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Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве этой зимой

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Минувшая ночь оказалась самой холодной за эту зиму для жителей столицы. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет портал «Метеоновости».

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Отмечается, что пришедший в столицу антициклон привел к тому, что небо над городом стало ясным. К семи утра столбики термометров на главной метеостанции на ВДНХ опустились до минус 24,1 градусов.

При этом по области температура понижалась до минус 30 градусов. Указано, что до девяти утра воздух в столичном регионе еще будет остывать.

Предыдущий температурный рекорд за эту зиму был установлен 18 января, когда были зафиксированы морозы до минус 23,6 градуса. Самой морозной ночью последнего месяца зимы до сих пор считалась ночь на 16 февраля. Температура опускалась до минус 22 градусов.

21 февраля сообщалось, что в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 13:00 23 февраля.

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