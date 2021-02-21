В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодный опасности из-за гололедицы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение о гололедице будет действовать до 13:00 23 февраля.

Ранее в воскресенье министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заявил, что дорожные и коммунальные службы региона переведены на усиленный режим работы из-за снега.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, рекордные за последние 65 лет морозы придут в Москву в ночь на 23 февраля. Он подчеркнул, что температура опустится до –27 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщал, что для всего центра европейской части России в День защитника Отечества будет характерна «мужская» погода.