Вильфанд предрек «мужскую» погоду на 23 февраля в европейской части РФ

Для всего центра европейской части России в День защитника Отечества, 23 февраля, будет характерна «мужская» погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К 23 февраля похолодает. Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода», — цитирует Вильфанда «РИА Новости» в воскресенье, 21 февраля.

В столичном регионе столбики термометров во вторник опустятся до –15...–17 градусов, по области до –19 градусов. При этом ночью похолодает до –23...–25 градусов, а в пониженных местах на территории Подмосковья ожидается до –33 градусов.

По словам метеоролога, такие температурные показатели в День защитника Отечества распространятся на весь центр Европейской России. При этом в регионе 23 февраля будет солнечно и маловетрено.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в 2021 году. Синоптики ожидают, что в канун Дня защитника Отечества температура в столице опустится до 27 градусов мороза.