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Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы

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Дорожные и коммунальные службы Московской области перевели на усиленный режим работы из-за снега. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

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«Дорожные службы переведены на усиленный режим работы на подведомственных дорожных объектах. В уборке дорог сейчас задействовано более 2,3 тыс. единиц техники и почти 2,7 тыс. человек. При необходимости будут задействованы дополнительные ресурсы», — цитирует Гержика Telegram-канал министерства.

Как уточняется, в первую очередь проводится очистка дорог — проезжих частей, вылетных магистралей, подъездов к объектам социальной инфраструктуры и так далее. Последствия снегопадов во дворах ликвидируют свыше 1,6 тыс. единиц техники и более 15 тыс. дворников.

В подмосковном минтрансе призвали водителей соблюдать осторожность и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее в феврале сообщалось, что коммунальные службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада в Москве. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 млн куб. м снега.

Прошедший в столице снегопад занимает третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в период работы коммунальных служб были применены новые методики временного складирования снега, перемещения снега, переброски и, конечно, вывоза на снегосплавные пункты.

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