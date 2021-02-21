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Москвичам пообещали в ночь на 23 февраля рекордные за 65 лет морозы

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Рекордные морозы, которых не было на протяжении 65 лет, придут в Москву в ночь на 23 февраля. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он подчеркнул, что температура опустится до –27 градусов.

«День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до –25…–27, днем в столице не выше –14…–16», — заявил Тишковец «РИА Новости».

По словам синоптика, такие показатели на 13–15 градусов ниже многолетней нормы. Подобная погода фиксируется на 23 февраля реже одного раза в 50 лет.

Он напомнил, что в последний раз столбики термометров опускались до подобных показателей в 1956 году, когда температура достигла –27,1. Абсолютный же рекорд был зарегистрирован в 1945 году, когда столбики термометров опустились до отметки в –30,5 градусов.

Кроме того, метеоролог предупредил о ветре и скачке атмосферного давления, которое превысит норму на 23 мм ртутного столба. Эти факторы могут оказать негативное влияние на метеозависимых людей.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что для всего центра европейской части России в День защитника Отечества, 23 февраля, будет характерна «мужская» погода. В столичном регионе столбики термометров во вторник опустятся до –15...–17 градусов, по области до –19 градусов. При этом ночью похолодает до –23...–25 градусов.

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