Самая морозная ночь февраля зафиксирована в Москве

Температура воздуха в Москве в ночь на вторник, 16 февраля, опускалась до –22 градусов, что стало рекордно низким значением для текущего месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного метеобюро.

«Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала февраля. Предыдущий минимум фиксировался 8 февраля: минус 19,3 градуса», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что самым морозным днем текущей зимы остается 18 января. В тот день столбики термометров на главной метеостанции на ВДНХ опустились до –23,6 градусов мороза.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали о погоде во вторник в столичном регионе. Так, по прогнозам синоптиков, москвичей ожидают облачная погода со снегом и гололедицей, а также понижение температуры до –12 градусов днем и –15 — ночью.

15 февраля в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов: 7–12 градусов ниже нормы. Он будет действовать до 22:00 16 февраля.