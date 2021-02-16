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Самая морозная ночь февраля зафиксирована в Москве

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Температура воздуха в Москве в ночь на вторник, 16 февраля, опускалась до –22 градусов, что стало рекордно низким значением для текущего месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного метеобюро.

Тревожное состояние: в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Это вызвано аномальными морозами и снегопадами

«Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала февраля. Предыдущий минимум фиксировался 8 февраля: минус 19,3 градуса», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что самым морозным днем текущей зимы остается 18 января. В тот день столбики термометров на главной метеостанции на ВДНХ опустились до –23,6 градусов мороза.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали о погоде во вторник в столичном регионе. Так, по прогнозам синоптиков, москвичей ожидают облачная погода со снегом и гололедицей, а также понижение температуры до –12 градусов днем и –15 — ночью.

15 февраля в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов: 7–12 градусов ниже нормы. Он будет действовать до 22:00 16 февраля.

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