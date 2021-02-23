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Эксперты оценили последствия взрыва газопровода под Оренбургом

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Взрыв газопровода в Оренбургской области будет нести негативные последствия для экологии, однако их масштаб незначителен, считают опрошенные «Известиями» 23 февраля эксперты.

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Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова предупредила, что владельцам газопровода стоит готовиться к серьезным штрафам. В качестве возможных причин аварии она назвала нарушения техники безопасности при эксплуатации систем газопровода, износ оборудования или перепад температур.

«Реальную причину установят после расследования специалисты — до этого времени можно только предполагать, что случилось на самом деле. Экологические последствия негативны, поскольку любой выброс энергоносителей в большом объеме губителен для экосистемы. Однако в масштабах произошедшего еще предстоит разбираться», — указала эксперт.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве Игоря Юшкова, опасность аварии для окружающей среды незначительна.

«Для окружающей среды проблем никаких не должно возникнуть. Какие-то местные, локальные могут быть вещи. Если было возгорание, а рядом были деревья, они сгорят или засохнут. Здесь мы не видим сообщений о том, чтобы было какое-то продолжительное горение. По всей видимости, был взрыв как разгерметизация газопровода», — заявил специалист.

Он предположил, что причиной аварии стало большое давление в газопроводе и износ его участка. Последующая эмиссия метана, по словам Юшкова, не оказывает существенного влияния на климат и атмосферу.

«Для окружающей среды ничего не происходит. Метан не накапливается, он летучий газ, поэтому когда происходит взрыв, излишки уходят в атмосферу, то есть, они поднимаются вверх всегда», — объяснил эксперт.

Специалист напомнил, что участок был изолирован, а утечка ликвидирована. Он указал, что с точки зрения экономики восстановление газопровода будет затратным, однако работы продлятся всего несколько дней.

«За пару дней потребители тоже не почувствуют на себе последствия этой аварии, и никакого дефицита газа тоже здесь не возникнет», — заверил Юшков.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области произошел утром во вторник. Он привел к возникновению факельного горения. Сообщалось, что из-за ЧП прекращен транзит газа в Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков.

По предварительным данным, в результате повреждены два магистральных трубопровода. Позже стало известно, что утечка после взрыва ликвидирована.

РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места происшествия. По данным телеканала, на месте происшествия работают 54 человека, задействовано 16 единиц техники.

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