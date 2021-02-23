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США ввели санкции против двух генералов Мьянмы

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США вводят санкции в отношении двух генералов Мьянмы, в связи с применением военными страны силы при разгоне демонстраций. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщило Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер).

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«Управление вводит санкции в отношении лиц, связанных с военным аппаратом, который несет ответственность за переворот в Мьянме. Министерство предпринимает данные действия в ответ на убийство мирных протестующих силами безопасности Мьянмы… Военные должны восстановить демократически избранное управление, иначе министерство без колебаний предпримет дальнейшие действия», — отмечается в документе.

20 февраля генсек ООН Антониу Гутерриш осудил применение оружия против демонстрантов в Мьянме, которое привело к человеческим жертвам, призвав к возвращению власти гражданскому правительству.

В субботу при разгоне демонстрации, в результате стрельбы два человека погибли, еще шесть получили ранения.

10 февраля в связи с ситуацией в стране администрация США сообщила о введении адресных санкций в отношении участников переворота и о блокировке для них доступа к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд. Президент США Джо Байден призвал военных Мьянмы немедленно освободить демократических лидеров и активистов, а также «отказаться от власти, которую они захватили».

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

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