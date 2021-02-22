Стабильный принцип: за счет чего сборная легко пробилась на Евробаскет

Сборная России достаточно легко пробилась на Евробаскет-2022. В двух заключительных матчах квалификации в Перми подопечные Сергея Базаревича разгромили команды Северной Македонии (94:77) и Эстонии (75:52). Важность этому событию придают два факта. Во-первых, сборная практически не могла рассчитывать на своих лидеров, задействованных в командах Евролиги. Столкнувшиеся с похожими проблемами топовые команды Литвы и Словении до последнего тура не могли выполнить эту задачу, а команды Латвии и Черногории и вовсе остались без континентального первенства. Во-вторых, главный тренер сборной проверил в деле практически всех кандидатов, которые нынешним летом постараются завоевать для России путевку на Олимпийские игры в Токио.

Аплодисменты Базаревичу

В двух заключительных матчах квалификации Евробаскета-2022 сборной России надо было одержать одну победу, чтобы обеспечить себе участие в финальной части турнира. Задача казалась довольно легкой, ведь нам предстояли встречи с командами второго эшелона — Северной Македонией и Эстонией. К тому же Сергей Базаревич получил в свое распоряжение двух важных игроков передней линии ЦСКА — Семена Антонова и Джоэля Боломбоя. В прошлое окно армейский клуб не смог отпустить своих игроков в сборную из-за пересечения календарей ФИБА и Евролиги. В этот раз такая возможность появилась из-за перенесенной игры с «Панатинаикосом» — в греческом клубе было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Это обстоятельство помогло сборной России без лишних нервов обеспечить себе путевку в финальный раунд Евробаскета в первом же матче. Боломбой и Антонов стали не только самыми результативными игроками в составе нашей сборной, но и организовали мощный рывок во второй четверти, которую наша команда выиграла у мекадонцев с преимуществом +13. Отдельно стоит отметить отличный дебют за сборную Артема Комолова. Защитник «Нижнего Новгорода» проводит лучший сезон в карьере (12,8 очка и 1,7 передачи в Единой лиге), выиграл конкурс трехочковых на Матче звезд в Москве и вполне заслуженно получил свой шанс в главной команде страны. В Перми воспитанник ЦСКА не стушевался, брал инициативу на себя и в итоге набрал 11 очков (3/6 — трехочковых). Во второй половине Сергей Базаревич дал поиграть всем заявленным игрокам — в итоге очки набрали 10 из 12 наших баскетболистов.

Стабильный принцип_4 Игрок сборной России Артем Комолов и игрок сборной Северной Македонии Войдан Стояновски в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022 между сборными командами Северной Македонии и России Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Понятно, что не стоит переоценивать крупную домашнюю победу над Северной Македонией. Мы объективно выше классом, даже далеко не самым оптимальным составом. Главное же — выход на чемпионат Европы, который в сентябре 2022 года должен состояться в четырех странах — Германии, Грузии, Чехии и Италии. Сергей Базаревич в очередной раз выполнил поставленную перед ним задачу.

— За пять лет в сборной Сергей Базаревич доказал, что он специалист очень высокого уровня, — сказал «Известиям» президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — На Евробаскете-2017 у него был полноценный состав — он зашел с ним в топ-4, потом обеспечил команде участие в чемпионате мира-2019. В очень тяжелом отборе, без ключевых игроков. Тогда в Китай не смогли отобраться многие сильные сборные, включая действующих чемпионов Европы — словенцев и мощных хорватов. На ЧМ-2019 мы пробились в олимпийскую квалификацию, хотя перед турниром Базаревич потерял всех игроков стартовой пятерки. Сейчас мы выходим на Евробаскет-2022 тоже с большими сложностями при формировании состава, так что Сергей выжимает максимум из сборной, я очень доволен его работой.

Стабильный принцип_3 Болельщики сборной России во время матча группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022 между сборными командами Северной Македонии и России Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Экс-тренер женской и мужской сборной России, а ныне глава тренерского совета БК «Самары» Борис Соколовский объяснил, за счет чего Базаревич успешно выполняет свои обязанности.

— С самого начала, как Базаревич принял сборную, он обозначил основные принципы игры в защите и в нападении, которые только косметически корректируются под тех игроков, которые есть у него в наличии, — пояснил «Известиям» Борис Соколовский. — Команда всегда настроена на агрессивную защиту и быструю игру в переходах. Быстрота — наш козырь. Все об этом знают. Но в этой стабильности и есть наша главная сила в нынешних условиях, учитывая, что ты никогда не знаешь, кого отпустят в сборную, а кого нет, что на подготовку дается всего три дня. За это время невозможно выстроить кардинально новую модель игры. Поэтому все новички приезжают в сборную с пониманием общей концепции, а за несколько тренировок погружаются в детали. Это дает результат и приносит радость зрителям. Они получают удовольствие в первую очередь от самоотдачи ребят.

Кого ждать в Сплите

Еще одним героем квалификации стоит назвать Андрея Воронцевича. Трехкратный чемпион Евролиги летом остался без клубного контракта и, как следствие, без игровой практики. Тем не менее форвард принял участие во всех четырех заключительных играх отбора и наряду с Евгением Бабуриным был лучшим в составе нашей сборной. В отсутствие Виталия Фридзона именно Воронцевич стал капитаном команды и дал ей необходимую энергию.

Стабильный принцип_1 Игрок сборной Эстонии Кристиан Кулламае и игрок сборной России Иван Стребков в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022 между сборными командами России и Эстонии Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Воронцевич продемонстрировал профессиональное отношение к делу, как всегда, был душой коллектива, — продолжил Борис Соколовский. — Андрей в отличной форме, он наглядно показал заинтересованным клубам: подписывайте со мной контракт, я помогу решить ваши задачи. В этом плане я желаю ему найти себя в новой команде высокого уровня. Он еще способен приносить очень много пользы топ-клубам. А его игровая практика очень важна для сборной — и для олимпийской квалификации, даст Бог, самих Игр в Токио, и для участия в финальной части Евробаскета-2022.

Базовым же клубом сборной в этой квалификации стал «Нижний Новгород». В последних двух играх к Евгению Бабурину и Ивану Стребоку присоединились Артем Комолов и Антон Астапкович. Последний ярко дебютировал за национальную команду в игре с Эстонией, набрав 7 очков и 8 подборов за 20 минут на паркете. Также с эстонцами свои первые матчи за национальную команду провели Антон Квитковских («Автодор») и Павел Савков. Последний имеет контракт с «Басконией», но пока выступает в третьем испанском дивизионе за команду «Ираурги». Именно трехочковый 18-летнего форварда на последних секундах подвел итог матча с эстонцами и поднял на ноги всех присутствующих в пермском «Молоте».

Стабильный принцип_2 Игрок сборной Эстонии Кристиан Кулламае, игроки сборной России Владимир Ивлев и Андрей Воронцевич и игрок сборной Эстонии Майк Котсар в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022 между сборными командами России и Эстонии Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Понятно, что из этой троицы только Астапкович, проводящий прекрасный клубный сезон, может рассчитывать на поездку в хорватский Сплит, где пройдет олимпийская квалификация (29 июня — 4 июля).

— Очень хочется, чтобы в Хорватии у нас собрался оптимальный состав, — сказал Борис Соколовский. — Чтобы приехал Алексей Швед, игроки ЦСКА во главе с капитаном армейцев Никитой Курбановым, российские баскетболисты «Зенита» — [Андрей] Зубков, [Виталий] Фридзон и [Дмитрий] Хвостов, если решит все свои проблемы со здоровьем. Все-таки в этом краткосрочном турнире, на мой взгляд, надо играть уже проверенными бойцами, опытными ребятами, которые выйдут на паркет и решат задачу.