Броски-пистолеты: рекорд Фридзона и первый баскетбольный мюзикл

Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина третий год подряд принимал Матч всех звезд (МВЗ) баскетбольной Единой лиги. Встреча закончилась победой «Звезд России» над «Звездами мира» (183:162), которые вышли вперед в очном противостоянии (3:2 по итогам пяти встреч). Самым ценным игроком (MVP) матча был признан защитник «Зенита» и капитан сборной России Виталий Фридзон, набравший рекордные 57 очков. Также стоит отметить 30 очков 20-летнего защитника «Автодора» Никиты Михайловского, забившего пару красивейших бросков. В составе «Звезд мира» самым результативным стал центровой «Химок» Джордан Мики — 30 очков.

День влюбленных

За «Звезд России» выступали самый эффектный игрок Европы Алексей Швед, молодая звезда Старого Света Никита Михайловский, главный снайпер континента Виталий Фридзон, а также раскрывшиеся в этом сезоне Михаил Кулагин и Антон Астапкович. С другой стороны — мощный дуэт из Казани Айзея Кэнан — Джамар Смит, звездный литовский десант в лице Мантаса Калниетиса, Адаса Юшкявичюса и Миндаугаса Кузминскаса, потрясающий и заметный, несмотря на 175 сантиметров роста, Маркус Кин, а также дирижер сборной Канады и гений передач Кевин Пангос. Наставником «Звезд России» был тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин, а «Звезд мира» — Хавьер Паскуаль из «Зенита».

Броски-пистолеты_2 Игрок команды «Звезды России» Евгений Бабурин и игрок команды «Звезды Мира» Джордан Мики во время Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021 Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Как обычно бывает в подобных матчах, команды не сильно усердствовали в защите, а в атаке старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. Как следствие — непривычный итоговый счет, самый крупный за пять лет существования этого мероприятия.

— Мы хотели подарить болельщикам праздник, и думаю, что у нас это получилось, — заявил Джордан Мики. — Сегодня было много красивых моментов, после которых можно влюбиться в баскетбол.

Предыдущие МВЗ Единой лиги всякий раз собирали полные трибуны в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В этот раз пандемия коронавируса число зрителей сильно сократила, хотя столичное правительство старается быть дружелюбным к фанатам, — на спортивные мероприятия допускается до 50% болельщиков. Все билеты были распроданы за несколько дней до начала события. Посмотреть на игру лучших баскетболистов Единой лиги с комментариями известного телеведущего Ивана Урганта пришли около 4 тыс. человек. Среди зрителей было много звезд спорта и шоу-бизнеса.

Броски-пистолеты_1 Игроки команды «Звезды России» Антон Астапкович, Вячеслав Зайцев, Алексей Швед, Никита Михайловский, Станислав Ильницкий (слева направо) на матче всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021 Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Помимо баскетбола болельщиков ждало выступление хора, состоящего из 100 участников, различные конкурсы и показ первого в истории баскетбольного мюзикла по мотивам классического произведения «Ромео и Джульетта». Специально для МВЗ Лига придумала и нарисовала комикс, в котором соединились Шекспир и баскетбол. Чтобы никто не запутался в перипетиях сценария, на каждом зрительском месте лежал этот комикс, который помогал ориентироваться в сюжете. Мюзикл закончился перед началом четвертой четверти и был отмечен овацией трибун.

Неудержимый капитан

Перед началом игры и в перерыве зрители могли насладиться конкурсом трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов победу одержал защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов. В финале он опередил Джеремайя Хилла из «Астаны». Это победа была вполне прогнозируемой, учитывая с какой точностью воспитанник ЦСКА реализует свои дальние попытки (41/83 — 49,4%).

— Спасибо Лиге, что пригласили на конкурс трехочковых, — сказал Артем Комолов. — Рад сегодня выиграть, тем более в такой компании.

Лучшим по броскам сверху стал защитник «Енисея» Таюс Бэттл. Ему удалось опередить Игоря Вольхина («Зенит»), Дерека Кука («Цмоки-Минск») и Александра Петенева («Автодор») — победителя прошлогоднего конкурса данков. Именно Бэттл и Петенев вышли в финал, но две попытки 23-летнего американца выглядели более убедительно.

Броски-пистолеты_3 Игрок команды «Звезды Мира» Таюс Бэттл принимает участие в конкурсе бросков сверху в рамках Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мне очень приятно было поучаствовать в МВЗ Единой лиги, а победить в конкурсе данков — это очень круто, — отметил после победы Таюс Бэттл. — Была отличная атмосфера, я счастлив. Буду часто вспоминать этот приятный момент своей карьеры. Любите баскетбол!

В самом же матче команды шли ноздря в ноздрю на протяжении трех четвертей («+2» у «Звезд мира»), но в заключительной десятиминутке свое веское слово сказал капитан сборной России Виталий Фридзон. Игрок «Зенита» был действительно неудержим в этот вечер, набрав 57 очков и реализовав 16 трехочковых бросков! Также на счету Фридзона 5 подборов и 4 передачи. Это абсолютный рекорд МВЗ.

Можно вспомнить, что на двух предыдущих МВЗ Фридзон выигрывал конкурсы снайперов. Такая игра Виталия предопределила победителя. Заключительную четверть россияне выиграли со счетом, — 49:34. Хотя на самом деле счет был вторичен. Наверняка, болельщики больше запомнят данк Калниетиса, когда его над своим кольцом приподнял Семен Антонов, суперпасы Шведа и Кэнана, бросок Фридзона со скамейки запасных, а также несколько предложений руки и сердца, которые произошли прямо по ходу встречи.

Броски-пистолеты_4 Игрок команды «Звезды России» Виталий Фридзон после матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021 Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Отличный вечер, — резюмировал Виталий Фридзон. — Идет очень тяжелый, насыщенный сезон и это, пожалуй, единственная возможность, перезарядиться перед решающими матчами, набраться положительных эмоций. Сегодня все играли в свое удовольствие и показали отличное шоу.

Незадолго до МВЗ-2021 прошла церемония введения в Зал Славы Единой Лиги. Теперь там прописались четыре знаковые личности: легенды европейского баскетбола Кайл Хайнс и Нандо Де Коло, латвийский снайпер Янис Блумс и комментатор Роман Скворцов.