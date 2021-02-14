Броски-пистолеты: рекорд Фридзона и первый баскетбольный мюзикл
Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина третий год подряд принимал Матч всех звезд (МВЗ) баскетбольной Единой лиги. Встреча закончилась победой «Звезд России» над «Звездами мира» (183:162), которые вышли вперед в очном противостоянии (3:2 по итогам пяти встреч). Самым ценным игроком (MVP) матча был признан защитник «Зенита» и капитан сборной России Виталий Фридзон, набравший рекордные 57 очков. Также стоит отметить 30 очков 20-летнего защитника «Автодора» Никиты Михайловского, забившего пару красивейших бросков. В составе «Звезд мира» самым результативным стал центровой «Химок» Джордан Мики — 30 очков.
День влюбленных
За «Звезд России» выступали самый эффектный игрок Европы Алексей Швед, молодая звезда Старого Света Никита Михайловский, главный снайпер континента Виталий Фридзон, а также раскрывшиеся в этом сезоне Михаил Кулагин и Антон Астапкович. С другой стороны — мощный дуэт из Казани Айзея Кэнан — Джамар Смит, звездный литовский десант в лице Мантаса Калниетиса, Адаса Юшкявичюса и Миндаугаса Кузминскаса, потрясающий и заметный, несмотря на 175 сантиметров роста, Маркус Кин, а также дирижер сборной Канады и гений передач Кевин Пангос. Наставником «Звезд России» был тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин, а «Звезд мира» — Хавьер Паскуаль из «Зенита».
Игрок команды «Звезды России» Евгений Бабурин и игрок команды «Звезды Мира» Джордан Мики во время Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021
Как обычно бывает в подобных матчах, команды не сильно усердствовали в защите, а в атаке старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. Как следствие — непривычный итоговый счет, самый крупный за пять лет существования этого мероприятия.
— Мы хотели подарить болельщикам праздник, и думаю, что у нас это получилось, — заявил Джордан Мики. — Сегодня было много красивых моментов, после которых можно влюбиться в баскетбол.
Предыдущие МВЗ Единой лиги всякий раз собирали полные трибуны в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В этот раз пандемия коронавируса число зрителей сильно сократила, хотя столичное правительство старается быть дружелюбным к фанатам, — на спортивные мероприятия допускается до 50% болельщиков. Все билеты были распроданы за несколько дней до начала события. Посмотреть на игру лучших баскетболистов Единой лиги с комментариями известного телеведущего Ивана Урганта пришли около 4 тыс. человек. Среди зрителей было много звезд спорта и шоу-бизнеса.
Игроки команды «Звезды России» Антон Астапкович, Вячеслав Зайцев, Алексей Швед, Никита Михайловский, Станислав Ильницкий (слева направо) на матче всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021
Помимо баскетбола болельщиков ждало выступление хора, состоящего из 100 участников, различные конкурсы и показ первого в истории баскетбольного мюзикла по мотивам классического произведения «Ромео и Джульетта». Специально для МВЗ Лига придумала и нарисовала комикс, в котором соединились Шекспир и баскетбол. Чтобы никто не запутался в перипетиях сценария, на каждом зрительском месте лежал этот комикс, который помогал ориентироваться в сюжете. Мюзикл закончился перед началом четвертой четверти и был отмечен овацией трибун.
Неудержимый капитан
Перед началом игры и в перерыве зрители могли насладиться конкурсом трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов победу одержал защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов. В финале он опередил Джеремайя Хилла из «Астаны». Это победа была вполне прогнозируемой, учитывая с какой точностью воспитанник ЦСКА реализует свои дальние попытки (41/83 — 49,4%).
— Спасибо Лиге, что пригласили на конкурс трехочковых, — сказал Артем Комолов. — Рад сегодня выиграть, тем более в такой компании.
Лучшим по броскам сверху стал защитник «Енисея» Таюс Бэттл. Ему удалось опередить Игоря Вольхина («Зенит»), Дерека Кука («Цмоки-Минск») и Александра Петенева («Автодор») — победителя прошлогоднего конкурса данков. Именно Бэттл и Петенев вышли в финал, но две попытки 23-летнего американца выглядели более убедительно.
Игрок команды «Звезды Мира» Таюс Бэттл принимает участие в конкурсе бросков сверху в рамках Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021
— Мне очень приятно было поучаствовать в МВЗ Единой лиги, а победить в конкурсе данков — это очень круто, — отметил после победы Таюс Бэттл. — Была отличная атмосфера, я счастлив. Буду часто вспоминать этот приятный момент своей карьеры. Любите баскетбол!
В самом же матче команды шли ноздря в ноздрю на протяжении трех четвертей («+2» у «Звезд мира»), но в заключительной десятиминутке свое веское слово сказал капитан сборной России Виталий Фридзон. Игрок «Зенита» был действительно неудержим в этот вечер, набрав 57 очков и реализовав 16 трехочковых бросков! Также на счету Фридзона 5 подборов и 4 передачи. Это абсолютный рекорд МВЗ.
Можно вспомнить, что на двух предыдущих МВЗ Фридзон выигрывал конкурсы снайперов. Такая игра Виталия предопределила победителя. Заключительную четверть россияне выиграли со счетом, — 49:34. Хотя на самом деле счет был вторичен. Наверняка, болельщики больше запомнят данк Калниетиса, когда его над своим кольцом приподнял Семен Антонов, суперпасы Шведа и Кэнана, бросок Фридзона со скамейки запасных, а также несколько предложений руки и сердца, которые произошли прямо по ходу встречи.
Игрок команды «Звезды России» Виталий Фридзон после матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021
— Отличный вечер, — резюмировал Виталий Фридзон. — Идет очень тяжелый, насыщенный сезон и это, пожалуй, единственная возможность, перезарядиться перед решающими матчами, набраться положительных эмоций. Сегодня все играли в свое удовольствие и показали отличное шоу.
Незадолго до МВЗ-2021 прошла церемония введения в Зал Славы Единой Лиги. Теперь там прописались четыре знаковые личности: легенды европейского баскетбола Кайл Хайнс и Нандо Де Коло, латвийский снайпер Янис Блумс и комментатор Роман Скворцов.