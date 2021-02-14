 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Решение о закупке БМПТ «Терминатор-2» примут после года испытаний
Спорт
Конькобежец Румянцев взял бронзу на дистанции 10 км на ЧМ в Нидерландах
Мир
Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы на юго-западе страны
Мир
Минтранс выразил готовность подписать договор с Минском о перевалке нефтепродуктов
Политика
Правительство утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
Мир
В Аргентине объявили траур в связи со смертью экс-президента Менема
Общество
Власти Подмосковья ликвидируют последствия снегопада за пять дней
Мир
Макрон отметил роль российской вакцины для победы над COVID-19
Мир
Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия
/

Броски-пистолеты: рекорд Фридзона и первый баскетбольный мюзикл

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ подарил болельщикам мощное шоу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Броски-пистолеты: рекорд Фридзона и первый баскетбольный мюзикл
2021-02-14 20:22:34">
2021-02-14 20:22:34
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина третий год подряд принимал Матч всех звезд (МВЗ) баскетбольной Единой лиги. Встреча закончилась победой «Звезд России» над «Звездами мира» (183:162), которые вышли вперед в очном противостоянии (3:2 по итогам пяти встреч). Самым ценным игроком (MVP) матча был признан защитник «Зенита» и капитан сборной России Виталий Фридзон, набравший рекордные 57 очков. Также стоит отметить 30 очков 20-летнего защитника «Автодора» Никиты Михайловского, забившего пару красивейших бросков. В составе «Звезд мира» самым результативным стал центровой «Химок» Джордан Мики — 30 очков.

День влюбленных

За «Звезд России» выступали самый эффектный игрок Европы Алексей Швед, молодая звезда Старого Света Никита Михайловский, главный снайпер континента Виталий Фридзон, а также раскрывшиеся в этом сезоне Михаил Кулагин и Антон Астапкович. С другой стороны — мощный дуэт из Казани Айзея Кэнан — Джамар Смит, звездный литовский десант в лице Мантаса Калниетиса, Адаса Юшкявичюса и Миндаугаса Кузминскаса, потрясающий и заметный, несмотря на 175 сантиметров роста, Маркус Кин, а также дирижер сборной Канады и гений передач Кевин Пангос. Наставником «Звезд России» был тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин, а «Звезд мира» — Хавьер Паскуаль из «Зенита».

Броски-пистолеты_2
Игрок команды «Звезды России» Евгений Бабурин и игрок команды «Звезды Мира» Джордан Мики во время Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Игрок команды «Звезды России» Евгений Бабурин и игрок команды «Звезды Мира» Джордан Мики во время Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Веселы в старте: сможет ли «Зенит» сдержать звездного центрового
Петербургский клуб постарается прервать победную серию «Фенербахче», а ЦСКА — реабилитироваться в Испании

Как обычно бывает в подобных матчах, команды не сильно усердствовали в защите, а в атаке старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. Как следствие — непривычный итоговый счет, самый крупный за пять лет существования этого мероприятия.

— Мы хотели подарить болельщикам праздник, и думаю, что у нас это получилось, — заявил Джордан Мики. — Сегодня было много красивых моментов, после которых можно влюбиться в баскетбол.

Предыдущие МВЗ Единой лиги всякий раз собирали полные трибуны в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В этот раз пандемия коронавируса число зрителей сильно сократила, хотя столичное правительство старается быть дружелюбным к фанатам, — на спортивные мероприятия допускается до 50% болельщиков. Все билеты были распроданы за несколько дней до начала события. Посмотреть на игру лучших баскетболистов Единой лиги с комментариями известного телеведущего Ивана Урганта пришли около 4 тыс. человек. Среди зрителей было много звезд спорта и шоу-бизнеса.

Броски-пистолеты_1
Игроки команды «Звезды России» Антон Астапкович, Вячеслав Зайцев, Алексей Швед, Никита Михайловский, Станислав Ильницкий (слева направо) на матче всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Игроки команды «Звезды России» Антон Астапкович, Вячеслав Зайцев, Алексей Швед, Никита Михайловский, Станислав Ильницкий (слева направо) на матче всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Помимо баскетбола болельщиков ждало выступление хора, состоящего из 100 участников, различные конкурсы и показ первого в истории баскетбольного мюзикла по мотивам классического произведения «Ромео и Джульетта». Специально для МВЗ Лига придумала и нарисовала комикс, в котором соединились Шекспир и баскетбол. Чтобы никто не запутался в перипетиях сценария, на каждом зрительском месте лежал этот комикс, который помогал ориентироваться в сюжете. Мюзикл закончился перед началом четвертой четверти и был отмечен овацией трибун.

Один на паркете воин: Тесситоре лишил россиян шансов на реванш
Баскетбольная сборная вновь уступила итальянцам, исход встречи решил центровой «Виртуса»

Неудержимый капитан

Перед началом игры и в перерыве зрители могли насладиться конкурсом трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов победу одержал защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов. В финале он опередил Джеремайя Хилла из «Астаны». Это победа была вполне прогнозируемой, учитывая с какой точностью воспитанник ЦСКА реализует свои дальние попытки (41/83 — 49,4%).

— Спасибо Лиге, что пригласили на конкурс трехочковых, — сказал Артем Комолов. — Рад сегодня выиграть, тем более в такой компании.

Лучшим по броскам сверху стал защитник «Енисея» Таюс Бэттл. Ему удалось опередить Игоря Вольхина («Зенит»), Дерека Кука («Цмоки-Минск») и Александра Петенева («Автодор») — победителя прошлогоднего конкурса данков. Именно Бэттл и Петенев вышли в финал, но две попытки 23-летнего американца выглядели более убедительно.

Броски-пистолеты_3
Игрок команды «Звезды Мира» Таюс Бэттл принимает участие в конкурсе бросков сверху в рамках Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Игрок команды «Звезды Мира» Таюс Бэттл принимает участие в конкурсе бросков сверху в рамках Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мне очень приятно было поучаствовать в МВЗ Единой лиги, а победить в конкурсе данков — это очень круто, — отметил после победы Таюс Бэттл. — Была отличная атмосфера, я счастлив. Буду часто вспоминать этот приятный момент своей карьеры. Любите баскетбол!

В самом же матче команды шли ноздря в ноздрю на протяжении трех четвертей («+2» у «Звезд мира»), но в заключительной десятиминутке свое веское слово сказал капитан сборной России Виталий Фридзон. Игрок «Зенита» был действительно неудержим в этот вечер, набрав 57 очков и реализовав 16 трехочковых бросков! Также на счету Фридзона 5 подборов и 4 передачи. Это абсолютный рекорд МВЗ.

Можно вспомнить, что на двух предыдущих МВЗ Фридзон выигрывал конкурсы снайперов. Такая игра Виталия предопределила победителя. Заключительную четверть россияне выиграли со счетом, — 49:34. Хотя на самом деле счет был вторичен. Наверняка, болельщики больше запомнят данк Калниетиса, когда его над своим кольцом приподнял Семен Антонов, суперпасы Шведа и Кэнана, бросок Фридзона со скамейки запасных, а также несколько предложений руки и сердца, которые произошли прямо по ходу встречи.

Броски-пистолеты_4
Игрок команды «Звезды России» Виталий Фридзон после матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Игрок команды «Звезды России» Виталий Фридзон после матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2021

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Отличный вечер, — резюмировал Виталий Фридзон. — Идет очень тяжелый, насыщенный сезон и это, пожалуй, единственная возможность, перезарядиться перед решающими матчами, набраться положительных эмоций. Сегодня все играли в свое удовольствие и показали отличное шоу.

Незадолго до МВЗ-2021 прошла церемония введения в Зал Славы Единой Лиги. Теперь там прописались четыре знаковые личности: легенды европейского баскетбола Кайл Хайнс и Нандо Де Коло, латвийский снайпер Янис Блумс и комментатор Роман Скворцов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021