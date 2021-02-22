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Путин назвал хорошо отлаженными инструменты взаимодействия РФ и Белоруссии

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Инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши инструменты взаимодействия хорошо отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, решая те или иные вопросы, которые стоят перед нами», — отметил российский лидер.

Ранее в этот же день сообщалось, что Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за помощь белорусской экономике.

22 февраля в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Российский и белорусский лидеры планируют обсудить совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, сообщали в пресс-службе президента Белоруссии.

Отмечалось, что темами для переговоров президентов также станут развитие двусторонних отношений и дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

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