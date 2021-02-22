Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян

Лишний вес является одной из главных причин ранней смертности среди пожилых и развития множества заболеваний, и государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни. Об этом 21 февраля в своем Telegram-канале написал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Один из способов продемонстрировать такую политику — ограничить предельные весовые параметры для чиновников. Условно, 100 кг. Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере. Никаких стандартов для остальных граждан быть не может», — написал он.

Жириновский добавил, что врачи могут «объявить здоровые параметры тела», чтобы у людей было понимание, когда они много едят. В таком случае, люди должны быть готовы к тому, что их здоровье ухудшится и им придется проходить лечение, которое дороже, чем его профилактика.

Ранее в этот же день Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. По его словам, государство направляет больше средств на граждан, имеющих избыточный вес. Он предложил установить стандарт веса в 80 кг, тогда как для чиновников значение было повышено до 100 кг.

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала предложение Жириновского. Она напомнила, что для оценки рисков внезапной смерти, а также метаболического синдрома и сахарного диабета используется объем талии больше 90 см у мужчин и 80 см у женщин. Кроме того, следует обратиться к индексу массы тела (ИМТ) для получения наиболее полных результатов.