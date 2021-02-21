Жириновский призвал ввести предельный вес для россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, государства направляет больше средств на граждан, имеющих избыточный вес.

«Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014-м году сказал, почти 7 лет назад: давайте установим 80 кг», — заявил политик.

Кроме того, он считает необходимым установить также предельный вес для госслужащих, который должен составлять 100 кг. Жириновский подчеркнул, что люди с таким весом имеют серьезные заболевания, например, диабет 2-й степени.

При этом глава ЛДПР указал, что не говорит об увольнении людей, а призывает вести здоровый образ жизни. Например, сам он напомнил, что похудел почти на 10 килограммов.

Ранее в январе Жириновский предложил запретить катание на санках или «ватрушках», привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия. По словам политика, катание на «ватрушках» часто приводит к тяжелым травмам из-за ложного ощущения безопасности. При этом самое страшное последствие — это перелом позвоночника.