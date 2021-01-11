Жириновский предложил лишать прав за катание на «ватрушках»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить катание на санках или «ватрушках», привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия. Об этом 11 января политик написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

«За привязку к машине «ватрушек», саней, ледянок и т.п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Но как показали прошедшие каникулы, многие этого не понимают, потому что несколько детей разбились о деревья во время катания на «ватрушке», привязанной к машине», — отметил политик.

По словам Владимира Жириновского, катание на «ватрушках» часто приводит к тяжелым травмам из-за ложного ощущения безопасности. При этом самое страшное последствие — это перелом позвоночника.

8 января сообщалось, что в марте 2021 года на российских дорогах появится знак с предупреждением о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.