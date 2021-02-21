Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме заподозрили соцсеть Clubhouse в слежке за пользователями
Происшествия
На Дербеневской набережной в Москве столкнулись три автомобиля
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на Гран-при в Москве
Спорт
Тренер ФК «Львов» пожаловался на получение желтой карточки за украинский язык
Мир
Швейцария допустила отказ от закупки вакцины AstraZeneca
Общество
В Киеве осудили притеснения журналистов в Белоруссии
Общество
Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы
Мир
Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19
Спорт
Австрийка Лиза Хаузер победила в масс-старте на ЧМ-2021 по биатлону

Диетолог оценила идею Жириновского по ограничению веса для россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала рекомендации лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении ограничений по весу для россиян. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Она отметила, что бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес.

Госжиринспекция: как чиновники хотят сделать россиян стройнее
Можно ли запретить гражданам иметь лишний вес и как борются с ожирением во всем мире

Григорьева напомнила, что для оценки рисков внезапной смерти, а также метаболического синдрома и сахарного диабета используется объем талии больше 90 см у мужчин и 80 см у женщин. Кроме того, следует обратиться к индексу массы тела (ИМТ) для получения наиболее полных результатов.

«Просто показатель веса не является критерием. Есть масса людей, у которых нет избыточного веса, но масса других проблем, — у тех же чиновников. Сосудистые патологии, к примеру», — отметила диетолог.

Григорьева также подчеркнула, что не понимает предложение Жириновского «разрешить» чиновникам весить больше обычных граждан на 20 кг. Она предположила, что политик провел анализ питания коллег и пришел к подобным выводам неспроста.

Ранее в этот день Владимир Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. По его словам, государство направляет больше средств на граждан, имеющих избыточный вес. Он предложил установить стандарт веса в 80 кг, тогда как для чиновников значение было повышено до 100 кг.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021