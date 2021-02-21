Диетолог оценила идею Жириновского по ограничению веса для россиян

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала рекомендации лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении ограничений по весу для россиян. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Она отметила, что бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес.

Григорьева напомнила, что для оценки рисков внезапной смерти, а также метаболического синдрома и сахарного диабета используется объем талии больше 90 см у мужчин и 80 см у женщин. Кроме того, следует обратиться к индексу массы тела (ИМТ) для получения наиболее полных результатов.

«Просто показатель веса не является критерием. Есть масса людей, у которых нет избыточного веса, но масса других проблем, — у тех же чиновников. Сосудистые патологии, к примеру», — отметила диетолог.

Григорьева также подчеркнула, что не понимает предложение Жириновского «разрешить» чиновникам весить больше обычных граждан на 20 кг. Она предположила, что политик провел анализ питания коллег и пришел к подобным выводам неспроста.

Ранее в этот день Владимир Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. По его словам, государство направляет больше средств на граждан, имеющих избыточный вес. Он предложил установить стандарт веса в 80 кг, тогда как для чиновников значение было повышено до 100 кг.