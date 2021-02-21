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Пенс отказался присутствовать на мероприятии с участием Трампа

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Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался участвовать в мероприятии, где состоится первое публичное выступление экс-президента Дональда Трампа после истечения его президентского срока. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Fox News.

По информации телеканала, Пенс отказался выступать с речью, отклонив просьбу организаторов ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC).

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Ранее в этот день стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп впервые публично выступит после ухода с поста главы государства. 28 февраля он обратится с речью к участникам конференции консервативного политического действия в Орландо. Сообщается, что Трамп будет говорить «о будущем Республиканской партии и консервативного движения».

15 февраля сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

Несколькими днями ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп так и не наладил отношения с Пенсом, которые резко испортились после штурма Капитолия 6 января. СМИ отмечали, что Трамп и Пенс не разговаривали на протяжении нескольких дней после прошедшей в конгрессе США процедуры утверждения результатов президентских выборов. Бывший глава Белого дома был разочарован тем, что Пенс не пытался оспорить итоги голосования.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

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