Трамп возобновит общение с журналистами

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами, сообщает в понедельник, 15 февраля, Associated Press.

По данным агентства, «неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания».

Отмечается, что экс-президент «зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов», однако все равно нацелен помочь Республиканской партии взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах 2022 года.

«Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше», — цитирует агентство старшего советника Трампа Джейсона Миллера.

13 февраля сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить. Таким образом, импичмент не набрал необходимых двух третей голосов.

После провала процедуры импичмента Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.

25 января бывший американский лидер открыл офис в Палм-Бич во Флориде в качестве места для будущих публичных выступлений. В ответственность офиса будет входить корреспонденция Трампа, его публичные появления и выступления, общественная и пропагандистская активность, направленная на продвижение интересов США и повестки администрации Трампа.