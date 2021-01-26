Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента»

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 января, открыл офис в Палм-Бич во Флориде в качестве места для будущих публичных выступлений. Об этом со ссылкой на релиз «офиса» сообщает The Hill.

«В ответственность офиса будет входить корреспонденция Трампа, его публичные появления и выступления, общественная и пропагандистская активность, направленная на продвижение интересов США и повестки администрации Трампа», — говорится в документе.

В сообщении также отмечается, что «президент Трамп всегда и навсегда будет защитником американского народа».

В издании указали, что пресс-релиз пришел с адреса электронной почты, который не отвечает. Не удалось журналистам найти и официальный сайт офиса, номер телефона или аккаунт в соцсетях.

В прощальном слове в свой последний день на посту президента 20 января Трамп заверил своих сторонников, что продолжит политическую деятельность. Бывший глава государства не появлялся на публике с тех пор, как прилетел в тот же день в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.