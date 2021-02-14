Трамп назвал процесс импичмента над ним этапом охоты на ведьм

Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил своих адвокатов и сенаторов, не поддержавших его импичмент и назвал прошедший в сенате конгресса США процесс этапом охоты на ведьм. Соответствующее заявление бывшего американского лидера приводит в субботу, 13 февраля телекомпания NBC.

«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм… Ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным», — указал он.

Бывший американский лидер охарактеризовал печальную, по его мнению, современную ситуацию в стране.

«Представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны» — заключил Трамп.

Кроме того, он поблагодарил своих юристов и сенаторов, не поддержавших импичмент и пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.

Ранее верхняя палата конгресса США оправдала бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в ходе заседания в субботу. За оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, и, таким образом, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Впервые в истории США в отношении одного президента проведено два процесса об импичменте.

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.