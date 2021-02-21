Трамп выступит 28 февраля впервые после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп впервые выступит публично после ухода с поста главы государства. 28 февраля он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом 20 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Сообщается, что Трамп будет говорить «о будущем Республиканской партии и консервативного движения». Отмечается, что бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение выступить на конференции. При этом организаторы всё еще надеются, что он изменит свое решение.

15 февраля, сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.