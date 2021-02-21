Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на требование WhatsApp
Мир
Гейтс назвал причину бедствия в Техасе
Общество
Вильфанд предрек «мужскую» погоду на 23 февраля в европейской части РФ
Общество
Потепление в центре европейской части РФ ожидается на следующей неделе
Авто
Эксперт рассказал об попавших под запрет изменениях в автомобилях
Общество
Четверо из руководства фабрики в Норильске задержаны после гибели рабочих
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью двух детей в Москве
Спорт
Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Мир
Генсек ООН осудил стрельбу на поражение по протестующим в Мьянме

Трамп выступит 28 февраля впервые после ухода с поста президента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп впервые выступит публично после ухода с поста главы государства. 28 февраля он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом 20 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вина отказана: что последует за оправданием Трампа сенатом США
Процесс импичмента против экс-президента сработал на раскол американского общества

Сообщается, что Трамп будет говорить «о будущем Республиканской партии и консервативного движения». Отмечается, что бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение выступить на конференции. При этом организаторы всё еще надеются, что он изменит свое решение.

15 февраля, сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021