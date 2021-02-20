Третьим будешь: ждут ли изменения двухпартийную систему США

По данным социологов, почти две трети американцев полагают, что стране нужна третья партия — в дополнение к двум политическим «мастодонтам» в лице Демократической и Республиканской партий. Среди возможных вариантов — и «Патриотическая партия», которую может сформировать теперь уже экс-президент Дональд Трамп, и социалистическое движение, которое объединит в своих рядах наиболее либеральных демократов. Впрочем, в истории Соединенных Штатов все попытки создать альтернативу «слонам» и «ослам» сколько-нибудь ощутимого результата не давали . «Известия» попросили экспертов поделиться мнением о том, насколько реальным им видится появление в США новой альтернативной политической силы.

Бурные события, которые стремительно разворачивались в американской политической жизни после ноябрьских президентских выборов 2020 года, в очередной раз заставили многих задуматься о достаточности и эффективности, по сути, двухпартийной системы, действующей в США. Штурм Капитолия сторонниками проигравшего, но не желавшего признавать поражение президента Дональда Трампа стал своего рода водоразделом, который еще четче обнаружил разногласия между приверженцами центристской идеологии в Республиканской партии и ее более радикальными функционерами.

И не друг, и не враг

Теоретически лидером потенциальной партии с националистическим уклоном может стать и сам Трамп. Во всяком случае о таких планах миллиардера в последние дни его президентства сообщала The Wall Street Journal. Объединение, переговоры о создании которого 45-й президент вел со своими помощниками и другими представителями «ближнего круга», может получить название «Патриотическая партия». Перспективы ее появления, впрочем, весьма туманны: помимо прочего, как отмечает WSJ, «любые попытки организовать новую партию наверняка столкнутся с жестким сопротивлением со стороны функционеров Республиканкой партии, которых раздражает сама мысль о том, что Трамп заберет часть поддержки у кандидатов Великой старой партии».

Третьим будешь Дональд Трамп — 45-й президент США Фото: REUTERS/Jim Bourg

По данным Reuters, идею отдельной партии вынашивают также бывшие высокопоставленные члены администраций президентов-республиканцев. По их задумке, такая политическая сила, по сути, была бы «антитрамповской»: ее основными принципами стало бы отстаивание консервативных ценностей при соблюдении законов, прежде всего конституции Соединенных Штатов, а также при сохранении демократических ценностей .

В рядах демократов возможность раскола тоже воспринимают вполне всерьез. Одним из наиболее вероятных вариантов считается отделение наиболее либерально настроенных политиков. Идеологом и лидером такой политической силы мог бы стать сенатор Берни Сандерс, который участвовал в демократических праймериз перед президентскими выборами-2020, однако затем сошел с дистанции. Политические оппоненты называли его социалистом — очевидно, рассчитывая запугать избирателя всеми минусами, с которыми может столкнуться соответствующий политический строй. Растущий круг сторонников есть и у сравнительно нового имени в американской политике — выступающей также с левых позиций члена палаты представителей конгресса США Александрии Окасио-Кортес.

Общественный запрос

О готовности американского общества — во всяком случае теоретической — к появлению третьей партии в стране говорят и итоги опроса, проведенного в январе-феврале авторитетной Службой Гэллапа. Согласно результатам социологического исследования, 62% американцев считают, что две существующие крупнейшие партии страны «не справляются с тем, чтобы представлять американский народ», и стране нужна третья. Это — самый высокий показатель как минимум с 2003 года , отмечают эксперты.

Примечательно и то, что идею увеличения числа политических сил поддерживают 63% республиканцев — при том, что за такую диверсификацию по традиции чаще выступают представители Демократической партии или те, кто на выборах поддерживает независимых кандидатов.

Фото: Depositphotos

«Известия» попросили нескольких российских экспертов поделиться своим мнением о том, каким в обозримой перспективе может оказаться партийное устройство Соединенных Штатов и оценить возможности объединения электората вокруг фигуры Трампа или какого-то другого политика, способного возглавить новое политическое течение.

Андрей Шитов, американист, обозреватель агентства ТАСС

— Я бы особо не торопился с выводами и не спешил с пророчествами о каких-то фундаментальных переменах. На самом деле американская система очень устойчива и консервативна, и начинать верить в образование какой-то третьей политической силы, не говоря уже о пятой или десятой, лучше тогда, когда это действительно произойдет . Реальных и объективных предпосылок к этому я пока не вижу.

При этом интереснее даже, что будет с левым флангом, а не с правым. Последняя выборная кампания показала нарастание поляризации и усиление маргинального левого края. Либералам надо «стеречь» свой левый фланг — как бы там что-нибудь не откололось. Особо отмечу, что нарастание социалистических настроений и тенденций в американской политике я раньше и представить себе не мог, а сейчас мы это наблюдаем воочию.

В любом случае брожение с обоих флангов продолжается, но примет ли оно какие-то организационные формы, сказать пока сложно . Прогнозы на эту тему я пока воспринимаю достаточно критически.

Третьим будешь Фото: Global Look Press/Liu Jie

Прошлые попытки создания альтернативной политической силы всё же предпринимались в рамках двухпартийной модели, при которой третья сила — а в ее роли выступали и правые, и левые — это, как правило, независимый кандидат на президентских выборах. Как правило, такой участник просто отбирал голоса у демократов или республиканцев. Например, именно так Росс Перо помешал выиграть Джорджу Бушу-старшему после его единственного срока. Хоть кампания Перо это преподносилась как участие некой третьей силы, в моем понимании ситуация оставалась в рамках упомянутой модели.

Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

— Сейчас Трампу 74 года. Через четыре года ему будет 78 — как сейчас Байдену. Каким он будет? Понятно, что амбиций и энергии у него масса, но в свете пандемии коронавируса всё может поменяться очень быстро.

Белое население видит, что у них украли победу, видят, что происходит вокруг движения Black Lives Matter. Они находятся в осажденной крепости, они теряют работу и будут терять ее дальше, а по прогнозам к середине XXI века и вовсе станут меньшинством. Их проблемы никуда не ушли, и вопрос лишь в том, будет ли их решать сам Трамп или кто-то другой.

В любом случае история Америки показывает, что третьи партии оказываются как бы между двух жерновов в лице Республиканской и Демократической партий — они не выживают.

Дмитрий Дробницкий, политолог и американист

— Начиная годов с 1950-х при правильной постановке вопроса в ходе социологических исследований большинство американцев всегда высказывалось в том смысле, что двух партий мало. Всегда существует огромное количество избирателей, которые голосуют за представителей одной или другой политической партии и которым тем не менее хотелось бы иметь партию, которая была бы более точно заточена под их чаяния. Это обычное дело.

Третьим будешь Фото: Global Look Press/Rodger Mallison

Нельзя забывать о том, что в США — партийный президент. Президентские выборы требуют огромных усилий, то есть финансов. Конечно, можно было бы ввести требование о том, что президент должен быть беспартийным. Но проводились исследования на эту тему, по итогам которых стало ясно: при таком сценарии президент становится непонятной темной лошадкой, которая наверняка спонсируется корпорациями, проводящими свои интересы. За ним не будет никакого политического контроля.

Еще одна сложность состоит в том, что когда политик думает, создавать ли новую партию, он всегда приходит к тому, что легче добиться своего, встроившись в уже существующую политическую машину. Именно так и седлал Дональд Трамп. В создание новой партии нужно вложить заведомо больше денег, чем для того, чтобы попытаться перестроить партию изнутри .

Вообще с учетом настроений основных избирателей, с точки зрения политического расклада сил Америке нужна четырехпартийная. В частности, там должна быть партия корпоративных глобалистов, состоящая из таких системных демократов, в которой, к примеру, одновременно оказались бы и Джо Байден, и Митт Ромни. Вторая партия — что-то вроде симбиоза Либертарианской и Чайной партий; в нынешних условиях она, наверное, не получала бы большинства, но была бы серьезной оппозицией любой партии правого толка. Несомненно, нужна социалистическая партия Америки — огромное количество людей, в том числе людей с высшим образованием, симпатизирует идеям социализма. Ну и партия трампистов — партия правого популизма; подобные объединения есть по всему миру.

Проблема, однако, состоит в том, что любой политический спонсор стремится вложить свои средства максимально эффективно. Ему нужен будет «свой» президент и большинство в конгрессе, чтобы протаскивать нужные законы. А США — не парламентская республика, и коалиционного правительства там быть не может. И даже если в конгрессе какие-то коалиции будут складываться из представителей четырех партий, то как быть с президентом?