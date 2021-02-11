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CNN узнал о сохранившемся разладе между Трампом и Пенсом после беспорядков

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Экс-президент США Дональд Трамп так и не наладил отношения с вице-президентом своей администрации Майклом Пенсом, которые резко испортились после штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщила в среду, 10 февраля, телекомпания СNN со ссылкой на источники.

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По утверждению собеседников телеканала, Трамп даже не выразил сожаление в связи с тем, что жизнь бывшего второго лица государства подверглась опасности во время беспорядков в Вашингтоне. Их отношения до сих пор не наладились.

Ранее сообщалось, что Трамп и Пенс не разговаривали на протяжении нескольких дней после прошедшей в конгрессе США процедуры утверждения результатов президентских выборов. Бывший глава Белого дома был разочарован тем, что Пенс не пытался оспорить итоги голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 12 января телекомпания NBC сообщила, что Трамп и Пенс всё же провели беседу и договорились продолжить совместную работу до завершения полномочий их администрации.

Ранее в среду обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила, что сторонники бывшего президента США, которые штурмовали Капитолий 6 января, якобы хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента, и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. По ее словам, находившиеся в Капитолии журналисты сообщали, что слышали, как штурмующие громко говорили о поисках тогдашнего вице-президента, чтобы казнить его. При этом на лужайке перед зданием Капитолия сторонники Трампа возвели виселицу, а среди другой группы напавших слышались призывы к повешению Пенса.

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