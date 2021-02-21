Медведев прокомментировал поражение в матче с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале Australian Open.

«Трудно говорить, когда проиграл в финале турнира «Большого шлема». Мои поздравления Новаку и всей его команде. Девять побед в Австралии — это впечатляет. У меня нет слов», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Он также поделился историей своей первой тренировки с соперником. На тот момент, по словам Медведева, он был 500-й ракеткой мира, а сербский теннисист уже выиграл «Уимблдон». При этом россиянин был уверен, что спортсмен такого уровня не станет даже разговаривать с ним, однако Джокович проявил дружелюбие. Медведев назвал его профессиональным теннисистом и прекрасным человеком.

Кроме того, Медведев выразил благодарность своей команде и тренеру Жилю Серваре за поддержку и терпение. Он подчеркнул, что в последние месяцы они столкнулись со множеством сложностей.

Россиянин также поблагодарил организаторов турнира и зрителей. Он признался, что показать шоу у него не получилось, однако энергия болельщиков очень помогала ему.

Ранее в этот же день Джокович победил россиянина в финале турнира Australian Open. Серб одержал победу со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису уже в девятый раз. Всего он завоевал 18 титулов «Большого шлема».

Медведев вышел в финал Australian Open впервые, одержав 19 февраля победу над греком Стефаносом Циципасом. Спортсмен признался, что устал.