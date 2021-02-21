Джокович победил россиянина Медведева в финале Australian Open
Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале турнира Australian Open. Встреча прошла в воскресенье, 21 февраля.
Джокович одержал победу со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.
В ходе встречи раздосадованный Медведев разбил свою ракетку о корт.
Daniil Medvedev completely destroys his racquet in frustration. 🔥🔥🔥— Wide World of Sports (@wwos) February 21, 2021
WATCH: @Channel9
STREAM: https://t.co/7uAf53PWTv #9WWOS #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/8Fbe1WqCgE
33-летний серб стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису уже в девятый раз. Всего он завоевал 18 титулов Большого шлема.
Медведев же вышел в финал Australian Open впервые. После того как 19 февраля он одержал победу над греком Стефаносом Циципасом, спортсмен признался, что устал.