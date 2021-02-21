Джокович победил россиянина Медведева в финале Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале турнира Australian Open. Встреча прошла в воскресенье, 21 февраля.

Джокович одержал победу со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

В ходе встречи раздосадованный Медведев разбил свою ракетку о корт.

33-летний серб стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису уже в девятый раз. Всего он завоевал 18 титулов Большого шлема.

Медведев же вышел в финал Australian Open впервые. После того как 19 февраля он одержал победу над греком Стефаносом Циципасом, спортсмен признался, что устал.